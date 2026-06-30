Ercros recibe el visto bueno de sus accionistas para abandonar la bolsa tras casi cuatro décadas
La compañía química dejará de cotizar en Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia tras la aprobación de la compra por parte del grupo portugués Bondalti, poniendo fin a décadas de cotización
Los accionistas de Ercros han aprobado este martes la salida de la empresa de la bolsa española, un paso decisivo que completa la compra de la compañía por parte del grupo portugúes Bondalti, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con el visto bueno de la junta de accionistas, Ercros dejará de cotizar una vez finalicen los trámites previstos. Esta operación pone fin a cerca de cuatro décadas de cotización del grupo químico en el mercado español.
La compañía, con sede en Barcelona, nació en 1989 de la fusión de Cros y Explosivos Río Tinto y comenzó a cotizar ese mismo año en el Mercado Continuo. Desde entonces, la compañía ha atraversado varias crisis financieras, entre ellas una suspensión de pagos en la década de los noventa que desembocó en un profundo proceso de reestructuración, antes de recuperar la estabilidad en los años posteriores.
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