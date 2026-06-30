El desconocido empresario Yosef Faradji repite como el mayor moroso de Catalunya, con el 43% de la deuda

Este año, el mayor moroso dentro del fichero negro que elabora cada año la Agència Tributària de Catalunya (ATC) vuelve a ser el empresario Yosef Faradji, con una deuda de 65,23 millones. El empresario de origen alemán-iraní ha vuelto a encabezar por segundo año consecutivo el listado de grandes deudores de la Generalitat y aumenta su deuda un 24,6% respecto a la edición anterior, cuando aparecía con 52,34 millones. Este año, vuelve a ser el que más debe a Hacienda de los 58 contribuyentes incluidos en el listado elaborado por la Generalitat.

Además de contar con el mayor importe de deuda, su caso destaca especialmente porque concentra por sí solo casi la mitad de todo el dinero que se le adeuda a la Agència Tributària, siendo un 42,6% dentro de un total de 153 millones.

Pese a ser el más moroso de Catalunya, se desconocen más detalles acerca del deudor. El año pasado, su papel en el fichero fue menor, siendo un 34,2% de todo los impagos más destacados, con 52,34 millones de euros. Más allá de su nombre, apellido y DNI, poco se sabe de Faradji o los negocios que gestiona. A diferencia del listado nacional, en el que figuran nombres conocidos como Isabel Pantoja o futbolistas como Reus, el fichero catalán no está repleto de estrellas o celebridades.

Para entrar en el listado catalán —como también es el caso a nivel nacional— el deudor tiene que contar con deudas que superan los 600.000 euros. Este año llega sin grandes sorpresas: la gestora de casinos Playbaladona vuelve a liderar el fichero por tercer año consecutivo, con 9,3 millones de euros, siendo el mismo importe que el año anterior. En esta edición, la administradora de casinos cae al tercer puesto, mientras que Jordi Dalmau acapara el segundo puesto con 9,64 millones de euros. En esta edición, más que duplica su deuda anterior, equivalente a 4,24 millones.

Otro integrante habitual del fichero es Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, que repite sin cambios, con 8,1 millones de euros. También aparece otra compañía especializada en gestión de aguas, Rec Madral Companyia d'Aigües, con 7,9 millones, ocupando en esta edición el quinto puesto. Ana Maria Borrell Marín también vuelve a la lista este año con un total a pagar de 3,4 millones de euros, un importe que también comparten la empresa Moramar (3,4 millones) y la entidad financiera Aareal Bank (3,4 millones).

Aunque la lista apenas presenta cambios en cuanto a nombres, el importe total adeudado sí ha aumentado respecto a la edición anterior. La publicación del fichero anual se enmarca dentro del Plan de prevención y reducción del fraude fiscal que ha puesto en marcha el departamento de Economía de la Generalitat.