Asociación de elaboradores
Corpinnat suma una nueva bodega a su marca colectiva, y ya son 23
La bodega Mas Vilella, de La Bisbal del Penedès, es la primera elaboradora de la provincia de Tarragona que se une a la asociación
La marca colectiva de espumosos Corpinnat ha aprobado la incorporación de la bodega Mas Vilella de la Bisbal del Penedès. La firma se ubica en una finca agrícola del Baix Penedès (Tarragona), que se remonta al siglo XVI, con una decena de hectáreas de vid pedregosa y caliza con una producción anual que oscila entre los 1.500 y los 5.000 kilos de uva por hectárea. La familia que está al frente de la bodega tiene tradición vinícola desde 1914, destaca Corpinnat en un comunicado. "Sumar una nueva bodega significa sumar hectáreas de viña que se cuidarán y protegerán, dignificar el campesinado y garantizar un Penedès verde y vivo", afirma el presidente de Corpinnat, Pere Llopart. Con Mas Vilella, Corpinnat llega a los 23 elaboradores, cuatro más que a finales del pasado año.
Según los últimos resultados económicos publicados, Corpinnat cerró 2025 con 34,1 millones de euros de facturación, un 27% más que el año anterior. Durante el 2025 pasó de 13 bodegas a principios de año a cerrarlo con 19.
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