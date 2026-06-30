Consell Executiu
Catalunya aprueba la Estratègia d'Inversions en Regadius, con 3.091 millones hasta 2040
Los nuevos proyectos deben estar concebidos para funcionar con energías renovables e incorporar instalaciones fotovoltaicas
La Generalitat ha aprobado la Estratègia d'Inversions en Regadius, que prevé la inversión de 3.091 millones de euros hasta 2040 en 181.000 hectáreas de regadíos, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.
El documento se ha elaborado siguiendo las demandas de las comunidades de regantes en implantación, modernización y consolidación de los regadíos. Además, se ha tenido en cuenta la programación de las actuaciones previstas por la Conselleria de Agricultura en el Pla d'Encàrrec d'Actuacions y el Pla Econòmic Financer de Infraestructures.cat, así como la colaboración en la financiación de las obras entre la administración y las comunidades de regantes.
El nuevo plan tiene como principal novedad que los nuevos proyectos deben estar concebidos para funcionar con energías renovables y deberán incorporar instalaciones fotovoltaicas. Además, los sistemas de regadío deberán digitalizarse e incorporar tecnologías para monitorizar y gestionar el riego a partir de datos en tiempo real.
La nueva estrategia incluye los recursos hídricos no convencionales, como las aguas regeneradas, e incorpora nuevos ámbitos territoriales: las zonas vitivinícolas del Penedès, la Conca de Barberà y el Priorat.
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