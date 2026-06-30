Una incidencia
Bon Preu desvela el motivo de las estanterías vacías en sus supermercados: "Requiere algunos días"
El fallo afectó temporalmente al sistema de distribución que abastece a las tiendas
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Desde hace dos semanas, los clientes habituales de los supermercados del Grupo Bon Preu han compartido en redes sociales su sorpresa al ver estanterías vacías en algunas localidades. Según ha informado la compañía, la situación se ha debido a una "incidencia técnica", ya solucionada, por un cambio en el sistema operativo de su almacén logístico.
El fallo afectó temporalmente al sistema de distribución que abastece a las tiendas Bonpreu, Esclat y al servicio BonpreuEsclat online, ralentizando el ritmo habitual de reposición de determinados productos en algunos establecimientos. Sin embargo, ha tenido consecuencias muy distintas entre sus distintas tiendas en Catalunya, y mientras algunas todavía están intentando recuperar de esta incidencia técnica, en otras ni se ha notado.
"El problema técnico quedó resuelto hace una semana, la recuperación del stock en las tiendas es un proceso gradual que requiere algunos días para volver a los niveles óptimos de servicio", han indicado en un comunicado. Además, Bon Preu señala que esta situación ha coincidido con un período de elevada actividad comercial, marcado por la campaña de Sant Joan y el inicio de la temporada de verano, factores que han incrementado la demanda en sus establecimientos y han dificultado la normalización del suministro.
Para acelerar la recuperación, el grupo afirma que ha "reforzado su actividad logística" con el objetivo de restablecer cuanto antes los niveles habituales de stock y garantizar el mejor servicio a sus clientes. La compañía asegura que continúa monitorizando la situación de forma constante y lamenta las molestias ocasionadas.
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