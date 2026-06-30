BBVA dona cinco millones de euros y moviliza ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela

El BBVA ha anunciado que está llevando a cabo diferentes iniciativas de apoyo humanitario para contribuir a la respuesta ante los terremotos de Venezuela, que hasta el momento han provocado 1.719 muertos y 5.024 heridos. Entre las acciones impulsadas por el banco se encuentra una donación de cinco millones de euros a Cruz Roja, UNICEF y ACNUR, así como a diferentes asociaciones locales con apoyo de BBVA Provincial (la filial de BBVA en Venezuela) para la canalización de los fondos, y la selección y coordinación de dichas organizaciones locales.

Por otro lado, BBVA Provincial ha activado un plan integral de apoyo para acompañar a sus empleados afectados, además de a sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar. "Asimismo, BBVA Provincial ha impulsado medidas para acompañar a sus clientes y a las comunidades afectadas por la emergencia, como la exoneración temporal de comisiones en operaciones realizadas entre cuentas de la entidad, facilitando el acceso a los servicios financieros durante la contingencia", ha añadido el banco.

Adicionalmente, la filial ha habilitado su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad. De forma paralela, el banco continúa monitoreando el impacto de la situación en sus clientes y evaluando nuevas iniciativas de apoyo, en función de la evolución de los acontecimientos.

En paralelo, el Grupo BBVA ha puesto en marcha desde España una campaña de recaudación de fondos entre su plantilla y su clientela en todos los países en los que opera. Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de transferencia bancaria a Cruz Roja, UNICEF o Acnur, además de Bizum. En México, clientes, empleados y la sociedad pueden colaborar con Cruz Roja.

También otros países

La recogida de fondos ha sido también habilitada en Argentina, Colombia y Perú. Por otra parte, el BBVA ha puesto a disposición de Venezuela 28 toneladas de ayuda humanitaria a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Finalmente, profesionales de distintas áreas del grupo están prestando apoyo especializado a BBVA Provincial. Entre otros, equipos de México con amplia experiencia en daños provocados por terremotos están colaborando estrechamente en las labores de revisión de edificios y su reparación.

"Las noticias que llegan desde Venezuela nos conmueven profundamente. Desde BBVA queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además de la donación y las campañas solidarias, estamos trabajando en medidas para que nuestros empleados y clientes puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.