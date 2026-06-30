Solo un 30% de los profesionales de la IA son mujeres en Barcelona

Es sabido que los equipos que son diversos producen mejor innovación. Que un producto atiende mejor a todo su público, cuanto más representantes de ese público se involucren en su construcción. O que la industria tecnológica es de las que mejor paga en Barcelona.

Pese a todo eso, apenas un tercio de los profesionales que se dedican al universo TIC en la capital catalana son mujeres. Esta tasa es, además, una media: la proporción es de aproximadamente un 56% en el marketing digital, pero no llega al 20% en ciberseguridad (un porcentaje menor, por cierto, al del año pasado). Sin ir más lejos, en una carrera de tantísima proyección como la de la inteligencia artificial (IA), ellas son solo el 30% de las profesionales.

Son datos del Digital Talent Overview, el informe que prepara anualmente la Mobile World Capital (MWCapital) y que ha motivado la elaboración de un segundo estudio junto a EAE Business School para averiguar por qué la brecha de género en el universo tecnológico sigue prácticamente estática.

Parten de datos como que solo el 19,5% de los profesionales TIC son mujeres en la Unión Europea, porcentaje idéntico al del año pasado y que ha avanzado solo 3 puntos desde 2015. O del análisis de las mujeres matriculadas en carreras tecnológicas. En el curso 2025-2026, ellas han representado un 31,5% de los matriculados en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): han sido menos del 14% en ingeniería informática, en torno a ese mismo 14% en 'telecos' y un 17,6% en ingeniería en Inteligencia Artificial.

En los ciclos de informática y comunicaciones de Formación Profesional (FP) son el 12%, las mujeres, pero ni una se ha matriculado en cursos de IA y Big Data, son menos del 4% en ciberseguridad, en torno a un 5% en robótica y poco más del 7% en el de sistemas microinformáticos y redes.

También se hace eco el informe del 21% de mujeres que son directoras y el 25% que son 'managers' en el sector digital en Catalunya, frente al 79% y 75% de hombres que ostentan estos cargos, respectivamente.

La rapidez como detonante

La principal conclusión de la investigación llevada a cabo entre los equipos de EAE y MWcapital, con Carina Mellut y Chelo Fernández al frente, es que esta brecha se genera en los primeros años de vida de las niñas. La prueba más evidente es un estudio que encuestó a niños y niñas de cinco y seis años acerca de las matemáticas. En los más pequeños no se percibía ninguna diferencia en función del género; en cambio, en los de un curso por encima sí se empezaban a ver diferencias sustanciales: ellas se sentían generalmente peores.

Una mesa redonda con cinco directivas relacionadas con la industria de la formación o la tecnología posterior a la presentación del informe, ha puesto encima de la mesa que probablemente se debe a que en las niñas suele estar mucho más presente el miedo a equivocarse, con lo que resuelven más lentos los cálculos. Eso hace que les vean a ellos más rápidos y deduzcan, consecuentemente, que se les da mejor que a ellas.

Otro rasgo común que detecta el informe, en este caso en las mujeres que optan por las carreras más técnicas, es que generalmente tienen a otra mujer ingeniera en la familia y ganándose la vida con ello.

"Para que la economía digital siga avanzando, necesitamos más talento", ha resumido Jordi Arrufí, director del programa de talento digital y 'partners' de la MWCapital. "El desarrollo de talento es estratégico para la competitividad", ha coincidido la directora general de EAE Business School Barcelona, Marta Morcillo, quien ha reivindicado la elaboración del informe para que "el entorno académico no se desconecte de la realidad laboral", para "dar espacio a oportunidades reales de desarrollo" y como una "invitación" a que todo el que forme parte del ecosistema "aporte aquello en lo que sea fuerte".