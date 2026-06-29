La terminal Hutchison Ports BEST del Port de Barcelona aporta el 0,7% del PIB de Catalunya y genera más de 20.500 empleos

La silueta de las gigantescas grúas de Hutchison Ports BEST forma desde hace años parte del paisaje del Port de Barcelona. Quien aterriza o despega del aeropuerto de El Prat las identifica enseguida como la pieza dominante del Moll Prat, una infraestructura que transformó el puerto cuando entró en servicio en 2012 con la primera terminal semiautomatizada del Mediterráneo. Su relevancia logística era conocida desde hace tiempo. Lo que hasta ahora no se había cuantificado era su verdadero peso sobre la economía catalana. Un estudio elaborado por KPMG sitúa su contribución en el 0,7% del PIB de Catalunya, con un valor añadido bruto de 2.195 millones de euros y la generación de 20.571 puestos de trabajo.

La terminal ha presentado este lunes un informe en la Cambra de Comerç de Barcelona, en un acto que ha reunido a representantes de la comunidad portuaria y de las administraciones. El consejero delegado de Hutchison Ports BEST, Guillermo Belcastro, ha defendido que, 14 años después de su inauguración, era el momento de poner cifras a una inversión que calificó como "el mayor ejemplo de colaboración público-privada" realizado en un puerto español.

Ecosistema logístico potente

"Lo que no muestran los números es la pasión", ha subrayado Belcastro. "BEST no es solo una parte del puerto, sino una pieza clave en la competitividad económica de Catalunya", ha afirmado. También ha reivindicado el conjunto del ecosistema logístico barcelonés: "Port de Barcelona, la ZAL, Mercabarna y el aeropuerto... Todo esto en menos de siete kilómetros a la redonda no lo he visto en ningún lugar del mundo. Quiero resaltar la importancia de la logística".

Terminal de contenedores de Hutchison Best en el Port de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

El directivo ha recordado la evolución de la terminal desde su apertura. Han pasado de mover menos de un millón de contenedores a rozar los 2,8 millones de TEU en 2025, con más de 1.200 buques atendidos el pasado ejercicio. Todo ello, subrayó, sin que la automatización haya supuesto una pérdida de empleo. "Nos mudamos de una terminal manual a una automatizada sin dejar a nadie atrás. La nómina de la estiba y de los trabajadores no ha bajado, sino que ha aumentado", ha recalcado mientras mostraba imágenes de sus instalaciones.

Llegada de dos grúas más

BEST ocupa ya un recinto de 100 hectáreas (90 de ellas operativas) con 1,5 kilómetros de línea de atraque, ocho vías ferroviarias y trece grúas de muelle, a las que se sumarán otras cinco encargadas por un importe de 60 millones de euros. Este mismo lunes han llegado dos a sus instalaciones, ha desvelado. La ampliación continuará con seis nuevos bloques automatizados que entrarán en servicio en 2027 y tres nuevas grúas previstas para 2028.

El estudio de KPMG cuantifica dimensión económica de esa apuesta. El responsable de Infraestructuras y Transportes de la consultora, Arturo Fernández-Palacios, ha explicado que la inversión acumulada alcanza ya los 876 millones de euros, un 32% por encima de los compromisos iniciales de la concesión. De los 40 bloques previstos para la terminal, 34 ya están operativos y los restantes en construcción.

La terminal de contenidores Hutchison del Port de Barcelona con una portacontenedores atracado. / Port de Barcelona

42% del valor del puerto

El informe calcula que la actividad de BEST genera cada año un valor añadido bruto de 2.195 millones de euros, equivalente al 0,7% de toda la economía catalana. La terminal concentra además el 42% del valor económico generado por el Port de Barcelona y representa cerca del 10% de toda la actividad del sector del transporte en Catalunya, ha proseguido.

En materia de empleo, la consultora estima que la terminal sostiene 20.571 puestos de trabajo entre impacto directo, indirecto e inducido. De ellos, 7.313 corresponden a actividades ligadas directamente a la operativa portuaria (transitarios, consignatarios o empresas de transporte) mientras que los 13.258 restantes se generan por el efecto tractor sobre el resto de la economía. Fernández-Palacios también ha añadido que la aportación de BEST a las cuentas del puerto. Solo en tasas portuarias y otros ingresos, la terminal ha contribuido con unos 800 millones de euros desde su puesta en marcha.

Apuesta por el ferrocarril

El consejero delegado de la terminal ha recalcado que el siguiente salto competitivo pasa por el transporte ferroviario. Actualmente, la cuota modal ferroviaria es del 12%, un porcentaje que Belcastro considera insuficiente para ampliar el 'hinterland' hacia el sur de Francia y el centro de Europa. La compañía ya impulsa nuevos corredores ferroviarios mediante la sociedad Synergy, con proyectos como la conexión con Noáin (Navarra), aunque ha lamentado que el desarrollo de las infraestructuras avance "con lentitud".

El Port de Barcelona conecta a la electricidad la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST / Jordi Otix

En la misma línea, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha reclamado acelerar de una vez los nuevos accesos ferroviarios y viarios por el sur. "Hemos perdido una década y parte de los problemas que sufrimos hoy se deben a ello", afirmó. A su juicio, el objetivo debería ser que "el 70% de las mercancías sea ferroviario".

"Modernización del puerto"

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha valorado que es la primera vez que una terminal española presenta un estudio de impacto socioeconómico de estas características y defendió que la llegada de BEST supuso "el paso más grande que se ha dado en los últimos 20 años" para la modernización del puerto.

"Se vivía de espaldas al mercado, cosa que con BEST cambia", aseguró. Carbonell ha atribuido a la terminal un cambio de mentalidad que permitió orientar el puerto hacia las necesidades de las navieras y del comercio internacional y ha agradecido el liderazgo empresarial que hizo posible el proyecto.

El Port de Barcelona conecta a la electricidad la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST / Jordi Otix

Eficiencia y descarbonización

La eficiencia operativa y la sostenibilidad forman parte del modelo que BEST exhibe junto a sus cifras económicas. Según ha relatado Belcastro, la terminal es actualmente la más productiva de las 53 que el grupo Hutchison, que opera en 24 países, y también la que registra menos emisiones de CO2 por contenedor movido.

La instalación funciona íntegramente con electricidad de origen renovable y fue pionera en el Mediterráneo al incorporar un sistema OPS que permite a los portacontenedores conectarse a la red eléctrica y apagar sus motores durante la escala. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica citados por la compañía, cada buque que opera en BEST reduce así alrededor de un 70% sus emisiones mientras permanece atracado.