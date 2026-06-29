Telefónica activa sus nodos Edge de Barcelona y Terrassa para acelerar la IA y la digitalización en Catalunya

Telefónica ha activado este mes de junio los servicios comerciales de sus nodos Edge de Barcelona y Terrassa, una infraestructura con la que la compañía quiere acercar capacidades de computación avanzada e inteligencia artificial a empresas, pymes, administraciones y operadores de infraestructuras catalanes. La puesta en marcha forma parte de su Plan Edge, un despliegue que contempla una red de 17 centros de Edge Computing distribuidos por España y que se apoya en la infraestructura de fibra hasta el hogar (FTTH) y 5G de la operadora.

Con estos nodos, las organizaciones podrán procesar datos y ejecutar aplicaciones más cerca del lugar donde se generan, lo que permite reducir la latencia, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar la eficiencia de los servicios digitales. Telefónica enmarca la iniciativa en una plataforma modular de servicios digitales soberanos que integra redes, ciberseguridad, inteligencia artificial, Cloud y Edge Computing para ayudar a las empresas a proteger y evolucionar sus activos digitales estratégicos.

El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, ha destacado que la red de la compañía proporcionará “una gran capacidad de computación y almacenamiento en el borde, con menor latencia y mayor eficiencia”. Según Casas, la operadora cuenta con una plataforma digital “segura y abierta” orientada a impulsar el crecimiento de los territorios. “Con la comercialización de los nodos de Barcelona y Terrassa, Telefónica avanza en su objetivo de convertirse en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales”, ha señalado.

La entrada en servicio de estas infraestructuras de baja latencia está dirigida especialmente al tejido empresarial catalán y a sectores estratégicos para la comunidad, como la industria, la logística, la movilidad inteligente y los servicios digitales. La compañía sostiene que el Edge Computing permitirá agilizar procesos, optimizar operaciones y habilitar casos de uso que requieren respuestas casi inmediatas, alta fiabilidad y capacidad de tratamiento local de datos.

Los nodos catalanes se ubican en centrales de Telefónica que ya funcionan como centros de datos y que disponen de las condiciones de energía, espacio, seguridad y disponibilidad necesarias para soportar cargas avanzadas de computación e inteligencia artificial. Además, incorporan acceso a GPUs como servicio, una fórmula con la que las empresas pueden adoptar soluciones de IA con mayor agilidad y control sobre sus datos, sin realizar inversiones iniciales en infraestructura propia.

La combinación de Edge Computing con redes de fibra y 5G Stand Alone es uno de los pilares del despliegue. Al procesar la información más cerca de su origen, Telefónica prevé mejorar la velocidad, la fiabilidad y la eficiencia de servicios digitales vinculados a la automatización industrial, la gestión inteligente de infraestructuras, el transporte conectado o las aplicaciones para ciudadanos y administraciones públicas. Este modelo favorece además la creación de un ecosistema abierto e interoperable.

17 centros repartidos por España

La activación de Barcelona y Terrassa se suma a la red Edge de alcance nacional que Telefónica ha puesto en marcha en 17 centros repartidos por España. La compañía considera este despliegue un hito para acercar la computación y la inteligencia artificial a los ecosistemas productivos locales y acelerar la transformación digital de empresas y administraciones. La culminación de esta red fue anunciada recientemente por el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, dentro de la estrategia de la operadora para impulsar la soberanía tecnológica.

El proyecto se enmarca también en la estrategia europea para desarrollar una oferta Cloud-Edge de nueva generación. Telefónica subraya que esta infraestructura puede ayudar a empresas y administraciones a crear aplicaciones basadas en Edge y a reducir la dependencia de proveedores de servicios Cloud y Edge con plataformas ubicadas fuera de la Unión Europea. La iniciativa se articula en torno a un Proyecto de Interés Común Europeo (IPCEI), coordinado por la Comisión Europea. La compañía recuerda que la propuesta de Telefónica España fue la mejor valorada a nivel nacional en junio de 2021.

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Con este despliegue, Telefónica refuerza su apuesta por un modelo de servicios digitales avanzado, apoyado en redes de alta calidad y en capacidades de computación distribuida. La operadora vincula la activación de sus nodos Edge con su compromiso de facilitar el acceso a las tecnologías digitales e impulsar la soberanía tecnológica.