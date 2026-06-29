La excepción que lo cambia todo
Ni a los 21 ni a los 25 años: cuándo la pensión de orfandad puede mantenerse sin límite de edad
La normativa de la Seguridad Social contempla una excepción para determinados beneficiarios con incapacidad permanente
No es una medida nueva, pero sigue siendo una de las reglas menos conocidas de esta prestación
La mayoría de las personas asocia la pensión de orfandad con una prestación temporal que finaliza al cumplir 21 o, en algunos casos, 25 años. Sin embargo, la legislación española contempla desde hace años una excepción que permite mantenerla sin límite de edad cuando concurren determinados requisitos relacionados con una incapacidad permanente. Se trata de una posibilidad poco conocida que en los últimos meses ha vuelto a despertar interés, aunque no responde a un cambio reciente de la normativa.
La pensión de orfandad es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a proteger a los hijos de una persona fallecida. Con carácter general, el derecho se extingue cuando el beneficiario alcanza los 21 años, si bien puede mantenerse hasta los 25 años cuando se cumplen determinados requisitos previstos en la legislación, especialmente en relación con la situación laboral y los ingresos.
No obstante, la propia Ley General de la Seguridad Social establece una excepción que rompe esa regla general. En determinados supuestos, la prestación puede mantenerse sin límite de edad cuando el huérfano presenta una incapacidad permanente en los términos previstos por la normativa.
La clave no está en la edad
Hay que recalcar que no se trata de una novedad legislativa. La excepción ya figura desde hace años en la regulación de la pensión de orfandad y continúa aplicándose por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Eso sí, conviene hacer una precisión importante. No basta con tener reconocido un grado de discapacidad. La normativa hace referencia a situaciones de incapacidad permanente que impiden trabajar en los términos legalmente establecidos, por lo que cada caso debe analizarse conforme a los requisitos exigidos por la Seguridad Social.
Además, la fecha en la que concurre esa situación de incapacidad puede resultar determinante para el reconocimiento o mantenimiento del derecho, ya que la interpretación jurídica de este requisito ha sido objeto de doctrina y de resoluciones judiciales a lo largo de los años.
Una excepción poco conocida
La Seguridad Social insiste en que la pensión de orfandad responde a unas condiciones concretas fijadas por la ley y que su duración depende de las circunstancias personales de cada beneficiario. Por ese motivo, aunque la regla general siga siendo el límite de los 21 o los 25 años, existen excepciones que permiten conservar la prestación durante toda la vida cuando se cumplen todos los requisitos previstos en la normativa.
Por ello, antes de dar por finalizado el derecho a la pensión o asumir que se extinguirá automáticamente al alcanzar una determinada edad, resulta aconsejable revisar la situación concreta conforme a la legislación vigente y a los criterios aplicados por el INSS. En una prestación con tantas particularidades, pequeños matices jurídicos pueden marcar la diferencia entre perder el derecho o seguir percibiéndolo.
¿Hasta qué edad se cobra la pensión de orfandad?
Tres posibilidades:
- Hasta los 21 años, como regla general.
- Hasta los 25 años, si se cumplen determinados requisitos.
- Sin límite de edad, en los supuestos de incapacidad permanente previstos por la ley.
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