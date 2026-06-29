Retrasos en vuelos este verano: cuándo puedes pedir hasta 600 euros y en qué casos la aerolínea no paga

El verano es época de viajes y desplazamientos, muchos de ellos en avión. Han sido meses turbulentos para las aerolíneas debido a la crisis del queroseno provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, provocando cancelaciones e incertidumbre entre los pasajeros. Las cancelaciones, los retrasos, las maletas que no llegan o los cobros inesperados son algunos de los contratiempos que pueden arruinar unas vacaciones. Es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda los mecanismos que protegen a los pasajeros: en muchos casos se pueden reclamar compensaciones de entre 250 y 600 euros.

Reclamar por un vuelo cancelado

El Reglamento europeo CE 261/2004, explica la OCU, recoge los derechos de los viajeros y establece qué debe hacer una compañía aérea para compensar a los pasajeros. En caso de una cancelación por causas extraordinarias; o de una cancelación con alternativa de vuelo que te lleve al destino con menos de 2 horas de retraso sobre lo previsto, tienes derecho a:

Elegir si quieres llegar a tu destino en las condiciones que te ofrecen, o si prefieres que te devuelvan el precio del billete (en un máximo de 7 días).

Que te den asistencia (comida, alojamiento, traslados entre aeropuerto y hotel, dos comunicaciones).

Además, si no hay causas extraordinarias, ni te informaron de la cancelación al menos con dos semanas de antelación (o con un plazo menor pero ofreciéndote transporte alternativo que saliera con menos de 2 h de retraso y llegara con menos de 4 h de retraso, tienes derecho a una compensación en función del tipo de vuelo y la opción que te propongan.

Las compensaciones previstas pueden reducirse a la mitad en el caso de que la compañía ofrezca al pasajero un transporte alternativo que le deje en destino y la diferencia en la hora de llegada respecto a la programada para el vuelo inicial sea inferior a 2, 3 o 4 horas, según el tipo de vuelo.

De 250 a 600 euros

Estas son las compensaciones a las que tiene derecho el pasajero en caso de cancelación:

Vuelo de hasta 1.500 km : 250 euros o 125 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas.

: 250 euros o 125 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas. Vuelo de entre 1.500 y 3.500 km (o vuelo dentro de la UE de más de 1.500 km): 400 euros o 200 si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas.

(o vuelo dentro de la UE de más de 1.500 km): 400 euros o 200 si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas. Vuelo de 3.500 km o más que salga fuera de la UE: 600 euros o 300 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas.

Eso sí, la OCU recuerda que la compañía puede quedar exenta de pagar si demuestra que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado. Ahora bien, la falta de tripulación, los fallos técnicos del avión o determinadas huelgas no se consideran causas extraordinarias.

Qué pasa si el vuelo se retrasa

El pasajero también tene derecho a compensaciones económicas en caso de retrasos. Si el retraso supera las dos horas, el pasajero ya puede tener derecho a asistencia en vuelos de hasta 1.500 kilómetros. En los intracomunitarios de más de 1.500 km, y en los demás vuelos de 1.500 a 3.500, la asistencia es a partir de las 3 horas.

Cuando el retraso en la llegada al destino supera las tres horas, el viajero puede reclamar una compensación económica de 250, 400 o 600 euros, según la distancia y el tipo de vuelo, salvo que la aerolínea pueda acreditar una causa extraordinaria.

Además, si el retraso supera las cinco horas, el pasajero puede elegir entre continuar el viaje con un transporte alternativo o pedir la devolución íntegra del billete. En algunos casos, también tiene derecho a un vuelo de vuelta al punto de partida lo más rápidamente posible.

Overbooking: qué puedes exigir si te dejan en tierra

Otra de las situaciones más frustrantes para los viajeros es el overbooking, es decir, cuando la aerolínea vende más billetes que plazas disponibles y deniega el embarque a algunos pasajeros. En ese caso, la OCU recuerda que el afectado tiene derecho a asistencia y a una compensación económica con las mismas cuantías: 250, 400 o 600 euros, en función de la distancia.

La situación cambia si el pasajero se ofrece voluntariamente para no embarcar. En ese caso, no puede reclamar la compensación reglada, pero sí puede pactar otra contraprestación con la compañía. La aerolínea, además, debe reembolsar el billete en un plazo de siete días o facilitar transporte hasta el destino final lo antes posible o en una fecha que convenga al pasajero.

Pérdida o retraso de equipaje

Si tu maleta facturada no aparece al bajar del avión, la OCU advierte de que lo primero que hay que hacer es acudir al mostrador de la compañía antes de abandonar el aeropuerto y rellenar el Parte de Irregularidad del Equipaje, conocido como PIR. Además, posteriormente, puedes confirmar la reclamación presentando un escrito en el departamento de Atención al Cliente de la compañía.

Los plazos son importantes: si la maleta llega rota o falta algo, hay siete días para reclamar; si llega tarde, el plazo es de 21 días desde la entrega; y si se pierde, los 21 días empiezan a contar desde que la compañía confirma la pérdida o desde que pasan 21 días sin noticias.

Para pedir una indemnización, el pasajero debe acreditar el perjuicio económico, ya sea demostrando el valor de los objetos perdidos o presentando justificantes de compras necesarias realizadas por no disponer del equipaje. Si no hiciste declaración de valor, lo máximo que podrás reclamar es 1.519 derechos especiales de giro por pasajero (unos 1.800 euros), salvo declaración especial de valor

El suplemento por el equipaje de mano

Uno de los puntos más polémicos sigue siendo el cobro del equipaje de mano. La OCU mantiene que obligar a pagar suplementos por llevar equipaje de cabina vulnera los derechos de los consumidores y recuerda que ha denunciado esta práctica en varias aerolíneas.

La organización señala que el reciente acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara, en junio de 2026, incluye avances en algunos aspectos, como la protección de pasajeros vulnerables o la prohibición de las cláusulas ‘no show’, pero también alerta de que admitir el cobro del equipaje de mano supondría una mala noticia para los consumidores.

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La recomendación de la OCU es clara: el primer paso siempre debe ser reclamar por escrito a la compañía aérea. Si pasan 30 días sin respuesta o la contestación no satisface al pasajero, se puede acudir a la vía ADR ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA.