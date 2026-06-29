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Resultados empresariales

Mahou San Miguel gana un 12,6% menos tras un año marcado por la caída del consumo de cerveza

La compañía cervecera atribuye la caída de ventas a una inversión récord y la evolución de los hábitos de consumo

El grupo eleva su EBITDA un 1,9% en 2025

Envases de bebidas Mahou San Miguel.

Envases de bebidas Mahou San Miguel. / MAHOU SAN MIGUEL / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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El cervecero madrileño Mahou San Miguel cerró el último ejercicio con un beneficio neto de 100,3 millones, lo que implica una caída del 12,6% con respecto a las cuentas de 2024. El fabricante de Mahou y el primer cervecero del país ha experimentado una caída de las ventas de cerveza en 2025, del 4,7%, ante la menor demanda global de esta bebida alcohólica.

Desde la compañía han reconocido esta “evolución de los hábitos de consumo” aunque atribuyen estos resultados a una inversión récord de 566,3 millones destinada al apoyo a su gama de hostelería y el impulso de la IA. Otra inversión clave ha sido su centro de producción de Alovera (Guadalajara), la ampliación de su fábrica en Lleida y de otras instalaciones claves en su fábrica estadounidense. 

La industria cervecera se ha visto afectada por una caída sin precedentes de la demanda a escala mundial, a medida que el aumento de la inflación afecta al poder adquisitivo de los consumidores y empiezan a apostar por más bebidas sin alcohol. El fabricante holandés Heineken anunció en febrero una ronda de despidos a gran escala, con el objetivo de recortar hasta 6.000 puestos de trabajo. Heineken no es la única afectada: su rival danesa, Carlsberg, ha estado intentando diversificar su negocio, alejándose del alcohol y orientándose hacia los refrescos, a medida que los gustos de los clientes siguen cambiando.

No obstante, la compañía destaca la mejora de su rentabilidad operativa: el EBITDA aumentó un 1,9% con respecto a 2024. En cuanto a la facturación, el grupo logró una facturación de 1.895,6 millones de euros en el último año. 

Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel, ha reconocido que el último ejercicio fue especialmente exigente. “Aunque 2025 ha sido un año exigente, hemos demostrado la solidez de nuestro negocio y nuestra capacidad para generar valor”, subrayó. “Hoy, Mahou San Miguel está mejor preparada para encarar el futuro como una compañía más competitiva, diversificada e internacional gracias al esfuerzo inversor realizado”, ha recalcado, haciendo referencia a la inversión de 566,3 millones

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En paralelo, el volumen de ventas experimentó una caída del 2,4%, equivalente a 20,2 millones de hectolitros, lo que cachan a un cambio de socio en el negocio de Reino Unido. Por otro lado, dentro de las gamas de alimentación y hostelería, aquellas categorías dentro del balance sin alcohol, se han mantenido por encima de lo previsto. El negocio del agua de Mahou también ha sido rentable, con un crecimiento del 5,2% en el último ejercicio, gracias al tirón de la marca Solán de Cabras.

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