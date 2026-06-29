El Legend of the Seas atraca en Málaga: así es por dentro uno de los cruceros más grandes del mundo

Si esta mañana ha tenido la oportunidad de mirar al mar, probablemente habrá visto algo que le habrá llamado la atención: un imponente crucero que destaca por encima de los demás, el Legend of the Seas.

El Puerto de Málaga recibe este lunes a este gigante acuático, que hace honor a su nombre. Se trata de la nueva incorporación de Royal Caribbean que ha elegido el Puerto de la capital para su viaje inaugural.

El buque sorprende por sus dimensiones. El Legend of the Seas cuenta con 364 metros de eslora, 248.663 toneladas y 20 cubiertas, que permiten albergar 2.805 camarotes, con capacidad para 5.610 pasajeros, además de una tripulación formada por 2.350 profesionales. Para hacerse una idea de su tamaño, el barco supera la longitud de tres campos de fútbol colocados uno detrás de otro y su altura es similar a la de un edificio de 20 plantas.

Se trata del tercer integrante de la clase Icon de Royal Caribbean International. Construido en los astilleros finlandeses de Meyer Turku, el barco se organiza en ocho áreas temáticas que concentran buena parte de la actividad diaria a bordo.

El parque acuático más grande del mundo sobre el mar

Este gigante acuático alberga prácticamente una ciudad flotante. Entre sus principales atractivos sobresale Thrill Island, donde se encuentra Category 6, considerado el parque acuático más grande construido sobre el océano. En este espacio también se ubican seis toboganes, el circuito de obstáculos y tirolesa Crown's Edge, el simulador de surf FlowRider y el rocódromo Adrenaline Peak.

Quienes prefieran un ambiente más relajado encontrarán siete piscinas y diez jacuzzis repartidos por distintas cubiertas. Destacan espacios como The Hideaway, con una piscina suspendida sobre el mar, además de Royal Bay, Cloud 17 y The Cove, pensados para quienes buscan descansar durante la navegación.

Las familias también disponen de un área propia en Surfside, un vecindario diseñado para todas las edades que reúne zonas acuáticas como Splashaway Bay, el carrusel Rubber-Duckie-Go-Round y el programa infantil Adventure Ocean. Entre las opciones de alojamiento figura la Ultimate Family Townhouse, una residencia distribuida en tres plantas con espacios privados para toda la familia.

El Legend of the Seas tiene uno de los parques acuáticos más grandes del mundo. / La Opinión

La oferta a bordo se completa con 28 restaurantes, 40 espacios para comer o tomar algo, 20 bares y salones, producciones teatrales, espectáculos musicales, exhibiciones sobre hielo y shows acuáticos.

Además, uno de los rincones más llamativos será Central Park, un jardín al aire libre con más de 30.500 plantas naturales, conectado con el Vitality Spa y concebido para ofrecer una experiencia diferente en plena navegación.

El corazón de este buque es Central Park, una zona verde rodeada de restaurantes. / La Opinión

Espectáculos, tecnología y sostenibilidad

El buque también incorporará espectáculos en escenario, aire, agua e hielo, con producciones como Charlie y la Fábrica de Chocolate, America's Got Talent LIVE, las acrobacias de Shockwave en el AquaTheater y el espectáculo sobre hielo Fusion en Absolute Zero.

En materia medioambiental, el Legend of the Seas será el cuarto barco de la flota de Royal Caribbean propulsado por gas natural licuado e integrará sistemas avanzados de recuperación de calor residual y conexión eléctrica a tierra. Estas medidas forman parte de la estrategia del grupo para avanzar hacia las emisiones netas cero en 2035.

Itinerario desde Málaga

Tras su temporada de verano en el Mediterráneo Occidental, con operaciones desde Barcelona y Roma, el buque se reposicionará en otoño en Fort Lauderdale, en Florida, para cubrir itinerarios por el Caribe con escala en Perfect Day at CocoCay.

Durante la jornada en Málaga, las autoridades portuarias y locales entregarán una placa conmemorativa al capitán del barco. La salida del Legend of the Seas desde Málaga está prevista a las 22:00 horas, con destino a Roma, y estará acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales en el litoral malagueño alrededor de las 22:20 horas.

Este buque cuenta con 28 restaurantes, 40 espacios para comer o tomar algo, 20 bares y salones / La Opinión

Desde la Autoridad Portuaria califican esta inauguración como “un importante evento” y remarcan la importancia del Puerto de Málaga en el panorama crucerista: “Es la cuarta vez que presentamos un buque se estás características. Además volverá al Puerto a hacer escala”.

La travesía se prolongará durante cuatro noches, entre el 29 de junio y el 3 de julio, con destino final en Roma, a través del puerto de Civitavecchia. El itinerario incluye una escala técnica de pocas horas en Tarragona, una parada en La Spezia y una jornada de navegación en alta mar.

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Precios del crucero

Los precios por persona parten desde los 1.287 euros para las rutas que empiezan desde Barcelona y desde 1.376 euros por persona para los circuitos que comienzan desde Roma. No obstante, el precio final depende de la fecha elegida, el tipo de camarote y la categoría de la reserva.