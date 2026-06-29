Indra refuerza sus alianzas con universidades y centros de FP para captar talento en Catalunya

Indra ha presentado este lunes en Barcelona su plan de atracción de talento en Catalunya, una estrategia con la que la compañía quiere acelerar la generación de empleo cualificado en el territorio y reforzar su colaboración con universidades, centros de formación profesional, instituciones y agentes del ecosistema tecnológico local. La empresa reunió a cerca de un centenar de personas en un acto celebrado en el edificio RBA, en el que detalló las principales líneas de su nuevo modelo de cooperación educativa y profesional.

La iniciativa se enmarca en el plan de crecimiento e inversiones en Catalunya anunciado por Indra el pasado 11 de mayo y tiene como objetivo contribuir a la creación de 1.500 nuevos empleos para profesionales altamente cualificados hasta 2027. Con ello, la compañía aspira a consolidarse como la primera empresa tecnológica por empleo en Catalunya, apoyándose en proyectos vinculados a ingeniería, ciberseguridad, espacio, software avanzado, cloud, data e inteligencia artificial aplicada a entornos de misión crítica.

El acto contó con la intervención de la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya, Maria Galindo i García-Delgado, y de la directora general de Recursos Humanos de Indra, María del Carmen Moneva. Esta última destacó el papel del talento local en el crecimiento de la compañía y subrayó la importancia de reforzar los vínculos con el sistema educativo. “Las universidades y los centros de formación profesional nos han enseñado el potencial de su alumnado para crecer en capacidad innovadora y en ambición tecnológica e industrial”, afirmó.

Moneva defendió que Indra atraviesa un momento propicio para profundizar en esta colaboración, tanto por su papel como empresa tractora del ecosistema empresarial como por su capacidad para generar empleo de calidad en Catalunya. La directiva señaló que la relación con universidades y centros de FP permite a la compañía avanzar en innovación, ganar ambición tecnológica e industrial y fortalecer su presencia en el territorio.

El nuevo modelo de colaboración se articula en torno a cuatro ejes: talento, investigación, conocimiento e innovación. A través de ellos, Indra busca acercar sus proyectos al alumnado, impulsar la transferencia de conocimiento tecnológico y ampliar las oportunidades profesionales para perfiles especializados. La compañía quiere que estas alianzas permitan formar, identificar y captar talento en áreas críticas para su expansión, especialmente en los sectores de defensa, digitalización avanzada, ciberseguridad y espacio.

Acuerdos con universidades

Uno de los principales anuncios realizados durante el encuentro fue la renovación del acuerdo marco con la Universitat Politècnica de Catalunya. Indra Group también ha avanzado su intención de renovar o cerrar nuevas alianzas con las doce instituciones públicas y privadas que imparten enseñanza superior en Cataluña antes de que finalice el año.

La empresa ya mantenía acuerdos con siete universidades catalanas: la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona. Ahora prevé ampliar este mapa de colaboración con nuevas alianzas con la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya y la Universitat Abat Oliba.

El objetivo de estos acuerdos es desarrollar actividades conjuntas que favorezcan la formación aplicada, la transferencia de conocimiento y la incorporación de jóvenes profesionales a proyectos de alto valor tecnológico. Estas iniciativas se sumarán a las prácticas curriculares y extracurriculares que Indra Group ya ofrece al alumnado universitario y de FP, así como a programas de tutorías para trabajos de fin de grado y máster, doctorados industriales, clases magistrales y hackatones.

La compañía también quiere reforzar su presencia en la formación profesional. Actualmente mantiene acuerdos con 43 centros de FP catalanes y acaba de establecer un marco de colaboración con el Institut Tecnològic de Barcelona. Además, prevé sumar otros diez centros antes de que termine 2026. Según la empresa, cerca del 80% de los estudiantes universitarios y de FP que acceden a prácticas en Indra en Catalunya acaba incorporándose a su plantilla.

El plan está dirigido a perfiles expertos en ingeniería altamente especializada, software avanzado, ciberseguridad, cloud, data e inteligencia artificial. La compañía vincula estos programas formativos a los proyectos que desarrolla desde sus ocho centros repartidos por las cuatro provincias catalanas, considerados claves para su crecimiento y expansión en Catalunya.

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Indra sostiene que el contacto directo entre alumnado, centros educativos y empresa permitirá no solo atraer talento, sino también aplicar nuevas tecnologías, desarrollar conocimiento especializado e identificar soluciones innovadoras con valor para sus proyectos. La compañía quiere reforzar así su posición en Catalunya y avanzar en la construcción de un ecosistema de talento vinculado a sus principales áreas de actividad.