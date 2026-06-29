Capacidad de ahorro
Gonzalo Bernardos, economista: "Ahorrar cuesta esfuerzo y uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez"
Bernardos compara la planificación a largo plazo de las generaciones mayores con el consumo 'caótico' de los jóvenes en la actualidad
Gonzalo Bernardos, economista: “Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo”
A día de hoy son muchas las personas que señalan las diferencias entre las generaciones más jóvenes y las personas mayores. Ya sea por la capacidad de obtener ingresos, emanciparse o simplemente el estilo de vida de cada uno.
En este sentido, el experto Gonzalo Bernardos, durante su intervención en 'laSexta Xplica', ha reflexionado acerca de algunos puntos clave que diferencian a los jóvenes de los mayores, sobre todo en lo que se refiere a gestionar los ingresos y ahorrar.
Desequilibrio entre el ahorro y el estilo de vida deseado
Cuando hablamos del ahorro en los jóvenes, Bernardos asegura que muchas veces el estilo de vida no es compatible con objetivos de ahorro a largo plazo, como sería la compra de una vivienda.
"El chaval que quiere ahorrar para comprar una vivienda se hace tres vacaciones, come de buen restaurante dos o tres veces y fines de semana fantásticos" sostiene.
De este modo, el economista observa un desequilibrio entre la intención de ahorrar y el estilo de vida que tienen algunas personas jóvenes. "Ahorrar cuesta esfuerzo y uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez", admite el experto.
La pérdida de sacrificio en los más jóvenes
Otro punto clave que menciona es la pérdida de sacrificio en unas generaciones frente a otras. En este caso, asegura que en el pasado existía una mayor planificación para lograr proyectos de vida.
Además, en los años 80 y 90 el estilo de vida era más relajado, donde no había tanto margen para hacer viajes o presentar hábitos de consumo elevados. "En este país le pasa a la gente mayor, que no gasta. Porque aunque no tiene futuro, cree que va a vivir como Matusalén",
En el lado contrario, el consumo de los jóvenes sería más caótico. "Y, en cambio, a la gente joven le pasa todo lo contrario. Tiene futuro, pero gasta como si no hubiera ninguno", concluye.
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía
- Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades
- Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche
- España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
- La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será 'una factoría' de contenidos 'moderna' para competir con Cuatro y LaSexta
- Aliança Catalana expulsa a su candidato en Figueres, Arnau Liesa, tras revelar su relación con una menor de edad