VIVIENDA
El Gobierno aprobará “en las próximas semanas” la regulación de los alquileres de temporada y el IVA a los pisos turísticos
El Ejecutivo agrupará en un real decreto parte de las medidas ya anunciadas por el presidente Pedro Sánchez hace un año y medio
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El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas de vivienda con dos de las carpetas más sensibles del mercado residencial sobre la mesa: la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos. Según han trasladado este lunes fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Consejo de Ministros aprobará "en las próximas semanas" un real decreto amplio y transversal con el que el Ejecutivo quiere ordenar varias iniciativas anunciadas durante los últimos meses, algunas de ellas pendientes desde hace más de un año.
(Información en ampliación)
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