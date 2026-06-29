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VIVIENDA

El Gobierno aprobará “en las próximas semanas” la regulación de los alquileres de temporada y el IVA a los pisos turísticos

El Ejecutivo agrupará en un real decreto parte de las medidas ya anunciadas por el presidente Pedro Sánchez hace un año y medio

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). / Juanma Serrano (EP)

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Gabriel Santamarina

Gabriel Santamarina

Madrid
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El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas de vivienda con dos de las carpetas más sensibles del mercado residencial sobre la mesa: la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos. Según han trasladado este lunes fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Consejo de Ministros aprobará "en las próximas semanas" un real decreto amplio y transversal con el que el Ejecutivo quiere ordenar varias iniciativas anunciadas durante los últimos meses, algunas de ellas pendientes desde hace más de un año.

(Información en ampliación)

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