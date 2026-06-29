Fundcraft obtiene la luz verde para operar en Francia y acelera su salto europeo

Fundcraft ya tiene la autorización que necesitaba para empezar a operar de manera regulada en Francia. La empresa nacida en Girona y Luxemburg, especializada en infraestructura digital para la gestión de fondos de inversión, ha recibido el visto bueno de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) para que Fundcraft France actúe como sociedad de gestión de carteras, en calidad de gestor de fondos de inversión alternativo. El movimiento convierte el aterrizaje en París, anunciado a principios de año, en una operación con capacidad efectiva para dar servicio a gestoras francesas.

La compañía presenta esta autorización como el primer gran hito de su expansión europea más allá de Luxemburg. França ya había sido señalada por la empresa como un mercado estratégico por su complejidad reguladora, el crecimiento de nuevos formatos de inversión y el aumento del peso de los inversores minoristas y patrimoniales en los mercados privados.

Expansión de la empresa

Fundcraft había explicado en febrero que la apertura de París debía actuar como «modelo y trampolín» para una expansión europea más amplia. Ahora, el permiso de la AMF da contenido operativo a aquel paso. La firma asegura que ya hay varios lanzamientos de fondos franceses en marcha con gestoras que han elegido su modelo, aunque la nota no concreta ni el número de proyectos ni el volumen que representan.

El despliegue en Francia ha ido acompañado del refuerzo del equipo local. A principios de año, Fundcraft nombró a Thomas Ibanez como responsable del mercado francés. Ahora, la compañía también destaca la incorporación de Rodolphe Letovsky como responsable de gestión de carteras y de Maxime Boulon como responsable de gestión de riesgos. Ambos aportan experiencia en gestión de carteras, análisis de fondos, multigestión, riesgo, operaciones y automatización de procesos, según detalla la empresa.

El mercado francés es relevante para Fundcraft porque concentra algunas de las transformaciones que están marcando los fondos alternativos en Europa. La compañía cita el crecimiento de los ELTIF, fondos europeos de inversión a largo plazo pensados para canalizar capital hacia activos como infraestructuras, empresas no cotizadas o proyectos de larga duración. También señala el auge de las estructuras evergreen y semilíquidas, que permiten mantener fondos abiertos durante más tiempo u ofrecer ventanas parciales de liquidez a los inversores, así como la distribución transfronteriza a inversores minoristas y de banca patrimonial.

Thomas Ibanez defiende que la autorización de la AMF es «un paso importante» para la compañía en el país. El directivo asegura que, desde que se anunció la expansión francesa, han detectado interés de gestoras de activos, plataformas y actores institucionales que buscan una manera más escalable de operar estrategias de mercados privados. También remarca que França es un mercado donde «la distribución, la regulación y las expectativas de los inversores evolucionan rápidamente».

Por su parte, el cofundador y consejero delegado de Fundcraft, Julien De Mayer, sitúa Francia dentro de un proceso más amplio. Según afirma, la compañía ha construido durante los últimos cinco años en Luxemburg un modelo operativo digital que ahora quiere desplegar de manera transfronteriza en Europa. De Mayer sostiene que «la democratización de los mercados privados no puede escalar sobre una infraestructura tradicional fragmentada» y defiende que la autorización francesa permite empezar a dar servicio a gestoras y plataformas del país con el mismo enfoque aplicado en Luxemburg.

Olga Porro, cofundadora y directora de producto de Fundcraft, aterriza esta estrategia en el funcionamiento diario de los fondos. La directiva defiende que Francia concentra «exactamente el tipo de complejidad operativa» para la que se diseñó la plataforma, en un mercado con más inversores, más canales de distribución y más exigencias de control, información y contabilidad.

Cambios en la compañía

La entrada regulada en Francia se suma a la base que Fundcraft ya tiene en Luxemburg, donde está autorizada como administrador central y como gestor de fondos de inversión alternativa. La compañía afirma que da apoyo a más de 16.000 millones de euros en compromisos de fondos y objetivos de suscripción. En febrero, la empresa había situado el cierre de 2025 en aproximadamente 15.000 millones de euros en compromisos en la plataforma, con un crecimiento que calificaba de cercano al 60% interanual.

La firma, que tiene su oficina central en el Girona Hub, emplea a unas 150 personas en toda Europa, según los datos facilitados a este diario a principios de año. El salto a Francia llega después de una etapa de crecimiento en la que Fundcraft también cerró financiación con Riverside Acceleration Capital para impulsar la expansión geográfica, el desarrollo de producto y el despliegue de inteligencia artificial en la plataforma.

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Esta nueva fase también ha coincidido con cambios internos en la cúpula. A principios de año, Víctor Martin, uno de los fundadores de Fundcraft y hasta entonces director tecnológico, anunció su salida de la empresa después de cinco años. La compañía enmarcó aquella desvinculación en una transición de liderazgo planificada, en paralelo al refuerzo de la estructura para afrontar una etapa de crecimiento más acelerado.