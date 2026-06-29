Informe de UGT
"Colapso" en los juzgados de Barcelona ante despidos y accidentes laborales: "Tardas más de año y medio en tener sentencia"
La UGT reclama 13 nuevos juzgados de lo social para disminuir la demora en la resolución de procesos
Las empresas no pueden quitarle el plus de libre disposición a un empleado por no contestar mensajes o llamadas en días libres
Si un trabajador es despedido en la provincia de Barcelona y considera que ha sido víctima de una injusticia, entre que pone la demanda y recibe la sentencia pasarán, de media, un año y siete meses. El "colapso" judicial supera los dos años en aquellos casos que reclaman una categoría profesional no reconocida o que se reconozca que su lesión tiene un origen profesional, según datos recopilados por el sindicato UGT de Catalunya.
"Tenemos una denuncia por despido que nos han fijado juicio en 2031", explican desde la central. La organización sindical ha reclamado la creación de 13 nuevos juzgados de lo social en la provincia de Barcelona para disminuir los tiempos de demora, así como incentivar las mediaciones para resolver los litigios sin tener que pasar por sede judicial y recuperar los salarios de tramitación que suprimió la reforma laboral del 2012.
El sindicato ha analizado un total de 1.499 procedimientos que están llevando desde sus servicios jurídicos y constata una demora generalizada en todo tipo de litigios del ámbito social. De media, según sus estimaciones, una demanda interpuesta por un trabajador contra una empresa o viceversa tarda en ser resuelta un año y nueve meses.
"La lentitud judicial no es un problema solo de los trabajadores, es de toda la ciudadanía, en algún momento u otro de la vida todos tendremos que reclamar. La demora incrementa la precariedad. Cuando es lenta, la reclamación deja de ser efectiva, deteriora la igualdad ante la ley y la calidad democrática", ha afirmado el secretario de política sindical de UGT de Catalunya, Óscar Riu.
La muestra tomada por el sindicato tiende a elevar la duración media de las resoluciones, ya que omite aquellas de más rápida ejecución. Por ponerlo en perspectiva y teniendo en cuenta que sus datos son para toda España, las últimas estadísticas del consejo general del poder judicial (CGPJ) sitúan en 8,2 meses el tiempo medio de espera para un despido, frente a los 19 meses del informe de UGT.
Desde la central llaman a la Administración a mover ficha para resolver el atasco y aprovechar el actual momento económico, con máximos de empleo y una menor litigiosidad que en tiempos de crisis. "No es una crítica a los jueces, es una crítica a la dejadez política", ha destacado Riu, en rueda de prensa.
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