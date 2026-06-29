Cercanía, impacto social y futuro: las claves de una banca con propósito

En los últimos 25 años, la sociedad ha incrementado de forma clara sus expectativas hacia el compromiso de empresas y organizaciones con las personas, el territorio y el bienestar colectivo. En este contexto, CaixaBank se ha consolidado como un referente singular dentro del sistema financiero europeo: una entidad que combina liderazgo empresarial, crecimiento con solvencia y una profunda vocación social.

Esta visión ha cobrado protagonismo en el Foro Mediterráneo, un espacio de reflexión sobre los grandes retos económicos y sociales que marcarán el futuro. Porque hablar de progreso implica hoy hablar de inclusión, sostenibilidad, innovación y bienestar colectivo.

Imagen de los ganadores de Tierra de Oportunidades / CAIXABANK

Proximidad con el cliente

Uno de los rasgos diferenciales de CaixaBank es su capacidad para mantener una relación cercana con su clientela. La entidad cuenta con más de 4.200 oficinas distribuidas por más de 3.700 municipios españoles, lo que le permite estar presente en el 99% de las localidades de más de 5.000 habitantes. En cerca de 460 municipios es, además, la única entidad financiera que presta servicio.

A ello se suma una red de oficinas móviles que acerca servicios bancarios a más de 1.400 localidades con acceso limitado o sin sucursal. Además, CaixaBank cuenta con 47.000 profesionales que atienden a 20 millones de clientes en todo el país.

Esta capilaridad representa una apuesta por la inclusión financiera y por garantizar que ninguna persona quede al margen de servicios esenciales por razones geográficas, especialmente en un contexto marcado por la despoblación rural y la digitalización acelerada.

Voluntariado de CaixaBank, limpiando las playas de Pinedo (Valencia) / CAIXABANK

Fomentar el ahorro

CaixaBank cumple una destacada función social a través del ejercicio financiero con el fomento del ahorro. La entidad cuenta con más de un millón de clientes que ahorran de manera periódica cada mes y más de cuatro millones que realizan aportaciones a productos de ahorro adaptados a diferentes necesidades.

Facilitar herramientas para planificar objetivos, afrontar imprevistos o preparar la jubilación contribuye a reforzar la estabilidad económica de millones de familias y a generar una mayor resiliencia financiera.

Cajeros accesibles / CAIXABANK

Atención a los más mayores

La transformación digital ha abierto nuevas oportunidades, pero también desafíos para determinados colectivos. Entre ellos, las personas mayores. Consciente de esta realidad, CaixaBank ha desarrollado un protocolo de atención especializado para los más mayores, único en el sector.

La entidad ha formado a más de 30.000 empleados en atención preferente, dispone de más de 11.000 cajeros adaptados para un uso sencillo, mantiene horarios de caja sin restricciones, adelanta el pago de pensiones al día 24 y ofrece atención personalizada por teléfono y WhatsApp a través de más de 600 profesionales especializados en gerontología. Además, el programa Generación+ completa esta oferta con servicios orientados a los retos del envejecimiento: planificación del ahorro, jubilación, dependencia y cuidado de la salud.

La inclusión financiera también implica atender las necesidades de personas con discapacidad, migrantes o colectivos afectados por la brecha digital. Más de 400.000 clientes disponen de cuentas de pago básicas adaptadas a situaciones de vulnerabilidad.

Entre las iniciativas más destacadas figura la implantación del sistema de videointerpretación en lengua de signos SVisual, que permite a las personas con discapacidad auditiva acceder a información financiera en igualdad de condiciones.

Un usuario haciendo uso del sistema SVisual / CAIXABANK

Impulso económico

Asimismo, la actividad financiera puede ser una palanca de transformación económica. Un ejemplo es MicroBank, el banco social del Grupo CaixaBank y principal entidad de microcréditos de Europa. En 2025 formalizó cerca de 280.000 operaciones por más de 2.400 millones de euros destinadas a impulsar proyectos emprendedores, generar empleo y favorecer la igualdad de oportunidades.

El compromiso social de CaixaBank encuentra una de sus principales expresiones en la colaboración con la Fundación "la Caixa", a través de la cual se canalizan ayudas a más de 5.000 entidades sociales. Campañas como 'Ningún Hogar sin Alimentos' contribuyen a apoyar a las familias más vulnerables. También, en programas de impulso del emprendimiento rural como 'Tierra de Oportunidades' o con Voluntariado CaixaBank.

La combinación de rentabilidad, impacto social e innovación ha situado a CaixaBank entre las entidades españolas más reconocidas. Distinciones como el premio de Global Finance al Mejor Banco por su Apoyo a la Sociedad avalan una trayectoria basada en un impacto real, medible y auditado que permiten situar a la empresa a la vanguardia del sector financiero español y de todo el mundo.