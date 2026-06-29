Un cable submarino unirá las redes eléctricas de España e Irlanda

Un cable que recorrerá 1.000 kilómetros por el fondo del Mar Céltico y del Mar Cantábrico y que conectará la ciudad de Cork, al sur de Irlanda, y un punto de Asturias aún por definir. Ese es el proyecto firmado entre los gobiernos de España e Irlanda para transportar energía renovable entre ambos países con el objetivo último de reforzar el mercado interior europeo de electricidad. El coste aproximado de la inversión está estimado en más de 2.000 millones de euros.

El planteamiento básico de la infraestructura, de momento, ha sido plasmado en un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre la ministra española para la Transición Energética, Sara Aagesen, y su homólogo irlandés, Darragh O’Brien. Tiene sentido que ambos países estén intentando cooperar en sus respectivas conexiones eléctricas, puesto que figuran entre los menos interconectados de la Unión Europea. Además, podrían nutrirse mutuamente de sus respectivas energías verdes más desplegadas: la solar en el caso de España y la eólica marina en el de Irlanda.

Se trata de un proyecto a largo plazo. El MOU rubricado, según informó el Gobierno español, establece un marco de cooperación inicial, durante un período de tres años prorrogables, para desarrollar "actividades conjuntas que faciliten la consecución de un proyecto complejo y de carácter estratégico a la hora de alcanzar los objetivos de descarbonización, seguridad energética e integración de energía renovable".

En una primera fase, el objetivo es que sus respectivos operadores de electricidad (esto es, Red Eléctrica y Eirgrid) colaboren entre sí para explorar posibles infraestructuras que hagan realidad esa conexión de eléctrica. Y, de momento, según medios especializados, el proyecto que asoma en el horizonte es el tendido de un cable submarino de entre 1.000 y 1.100 kilómetros de longitud que vincule los sistemas eléctricos de España e Irlanda.

La compañía eléctrica Endesa ha ofrecido más detalles del proyecto en su página web. La información indica que el cable uniría "la costa asturiana y el sur de Irlanda" y que con alta probabilidad el conducto utilizaría el mecanismo HVDC (siglas en inglés de "corriente continua de alta tensión"), una tecnología para transportar electricidad a largas distancias y en la que se sufren menos pérdidas de energía que en la corriente alterna convencional.

Un reto técnico, logístico y económico

Endesa remarca que la obra es "un importante reto técnico, logístico y económico", ya que para llevarla a cabo "sería necesario estudiar el fondo marino, definir la ruta más adecuada y emplear buques especializados capaces de transportar y tender la infraestructura en el fondo marino". Y además del despliegue en el mar, el "proyecto requeriría actuaciones en tierra en ambos países para reforzar sus redes eléctricas, así como la construcción de estaciones convertidoras en cada extremo del cable para adaptar la corriente continua al sistema eléctrico local".

Según datos de Red Eléctrica, la capacidad de interconexión de España se sitúa en torno a los 3.000 megavatios (MW), lo que representa un 2% de la potencia instalada nacional, muy por debajo del objetivo europeo del 15% para 2030.

Para reforzar esa capacidad, España está llevando a cabo otros proyectos de conexión con otros países europeos. El más avanzado es el de un cable submarino que se conectará con Francia a través del Golfo de Vizcaya, y cuya puesta en marcha está prevista a partir de 2028. El conducto supondrá el suministro de 2.000 MW, lo cual seguirá siendo insuficiente para lograr la meta del 15%.

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No obstante, Francia se ha opuesto a otras iniciativas de conexión con España, como la diseñada para atravesar los Pirineos por Navarra y Aragón. Por ello, además de la de Irlanda, el Gobierno español está explorando otras dos posibles infraestructuras submarinas para conectarse a Italia a través del Mediterráneo: el "Apollo Link" y el "Iberia Link".