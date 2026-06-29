Miles de empresas preparan una demanda millonaria contra Booking por comisiones abusivas

La demanda colectiva que preparan las hoteleras españolas contra Booking va cogiendo forma: ya se están preparando todos los detalles para poder presentarla formalmente.

Se trata de una demanda por ofrecer en su página web alojamiento de más de 1.400 empresas de alojamientos turísticos a los que no permitía ofertar sus habitaciones a precios inferiores a los que aparecían en Booking, ya fuera a través de otras plataformas o en sus propias páginas web .

Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso punto final a esta exclusividad en 2024, una medida que tenía carácter retroactivo, abriendo así la puerta al sector hotelero a reclamar una indemnización por la política de precios impuesta por Booking hasta entonces.

Cláusulas de los contratos abusivas

El fallo del alto Tribunal europeo declaraba que las cláusulas de paridad que Booking incluía en los contratos que firmaba con las empresas hoteleras y de alojamiento turístico infringían el derecho de libre competencia.

Las cláusulas de paridad impiden que las plazas de alojamiento que se comercializaban en la web de Booking se pudiesen vender a un precio inferior en otras agencias online y en la propia web de los establecimientos.

Derecho de libre competencia

De esta forma, los estudios económicos que se están realizando muestran que si no se hubiesen usado estas cláusulas, el porcentaje de comisión que cobra Booking a las empresas hoteleras hubiese sido considerablemente inferior del que han estado aplicando, debido a que habría existido una mayor competencia entre agencias online.

Por tanto, a partir de la demanda se podrá reclamar una parte importante de las comisiones pagadas a Booking desde el año 2004.

La Confederación Española de Hoteles y alojamientos turísticos (Cehat) ha confiado en CCS Abogados para que sus empresas hoteleras asociadas puedan realizar la reclamación del daño causado por Booking por el uso de cláusulas contractuales que vulneran el derecho de libre competencia.

Para preparar la demanda, el despacho de abogados ha habilitado una página web. En esta se puede conocer cuánto dinero aproximadamente podrían obtener, introduciendo el año en el que se comenzó a trabajar con Booking y el importe medio anual pagado por la plataforma.

¿Quién tiene derecho a reclamar?

Todas las empresas y autónomos propietarios de hoteles, casas rurales y alojamientos turísticos con licencia que hayan comercializado sus servicios de alojamiento a través de Booking pueden solicitar la devolución de una parte muy importante de las comisiones pagadas a la plataforma por las plazas comercializadas hasta el 1 de julio de 2024.

Sin embargo, las viviendas de uso turístico no pueden reclamar. Esto se debe a que los propietarios particulares no pertenecen al mismo perfil profesional ni firman las mismas condiciones y comisiones con Booking que los hoteles.

Dos opciones para reclamar

Las empresas tienen dos opciones: unirse a la demanda colectiva que se está preparando o pueden vender su derecho a reclamar.

Si venden el derecho a reclamar, existe la posibilidad de que un fondo de litigación adquiera su derecho a reclamar y sea quien se ocupe de reivindicarse frente a Booking. La sociedad creada para la demanda pagará 500 euros en el momento de la firma del contrato y un porcentaje del importe que se consiga cobrar a Booking en el proceso judicial.

Además, en el caso de que la reclamación sea desestimada y se pierda el caso, CCS Abogados cubrirá cualquier coste asociado, incluso el que obliga a pagar los gastos del proceso de la parte ganadora en caso de no prosperar la condena. Así, las empresas reclamantes no asumirán ningún riesgo.