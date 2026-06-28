El sector turístico de Tarragona celebra la llegada del Tour pero relativiza su impacto económico

El sector turístico de Tarragona recibe con los brazos abiertos el Tour de Francia por el posicionamiento e imagen que considera que representará para una ciudad que acogerá el próximo domingo la salida de la segunda etapa. De todas formas, relativiza su impacto económico porque en temporada alta ya tienen los establecimientos llenos. Los hoteleros se muestran incapaces de cuantificar cuántos visitantes tendrán, ya que argumentan que en las reservas no se especifica el motivo de la estancia, según recoge ACN. Por su parte, los restauradores creen que les supondrá pocos ingresos, ya que apuntan que los aficionados mayoritariamente no harán ninguna comida en los locales. El Ayuntamiento, por su parte, afirma que el impacto económico lo calculará una vez finalizado el evento.

El Ayuntamiento de Tarragona estima que entre 60.000 y 80.000 personas saldrán a la calle a ver el inicio de la segunda etapa del Tour de Francia, entre ciudadanos y visitantes venidos de todas partes especialmente para la ocasión. El centro neurálgico estará en el parque del Francolí, donde estará instalado el grueso organizativo. Después los ciclistas harán unos seis kilómetros por el centro urbano antes de subir a la N-340 en dirección a Altafulla.

Los empresarios del sector turístico valoran que el evento, de gran seguimiento a nivel internacional, situará a Tarragona en el mapa internacional. "Es una excelente noticia", aseguró Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT), que agrupa a la mayoría de establecimientos hoteleros de la demarcación. "No es sólo lo que nos pueda producir en ese momento a nivel de visitantes, sino la imagen que mostramos en el mundo de nuestro destino", ha explicado. Esta visibilización "generará opciones de futuro", en términos de posicionamiento de marca y de poder vincular el territorio con el deporte, para atraer a turistas de este segmento. "Necesitamos posicionarnos porque necesitamos desestacionalizar", ha manifestado la presidenta.

La opinión la comparte Javier Escribano, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona Ciudad (AEH). "Nos parece perfecto que Tarragona salga en todas las televisiones del mundo; esto nos puede traer más visitantes", ha manifestado. Sin embargo, se muestra escéptico respecto a un posible incremento en la facturación de los negocios el día de la carrera. "No creemos que este evento nos influya", ha expuesto.

Según apunta, los equipos harán noche en Barcelona el sábado y la volverán a hacer el domingo, así que ha indicado que tan sólo vendrán a Tarragona a realizar la salida. Aparte, la actividad se concentrará por la mañana, por lo que "a la hora de comer aquí [en Tarragona] no quedará nadie", por lo que "no afectará demasiado" a los restaurantes. Asimismo, ha dudado de que el volumen de gente anunciado por el consistorio esté en el centro. "Muchos se pondrán en las afueras, donde puedes dejar el coche y ver pasar a los ciclistas", ha dicho.

Respecto a un posible incremento de visitantes, afirmó que es complicado saberlo porque en las reservas no se especifica el motivo de la visita y, por tanto, aunque "seguramente el empleo se verá ligeramente incrementado", hasta que no pasen unos días no podrán valorarlo.

En el Ayuntamiento de Tarragona el entusiasmo por la llegada de la 'Grande Boucle' es manifiesto. "Sabemos que trabajamos en algo muy grande y estamos seguros de que nos sorprenderá y superará las expectativas", ha afirmado el conseller de Deportes de la ciudad, Mario Soler. Asimismo, ha destacado que la ciudad "nunca habrá estado tanto en el foco mundial". El conseller ha manifestado que tendrá un "impacto económico bestial, y también a nivel mediático, pero lo más importante es tal vez el orgullo de ciudad".

Respecto a la cuantificación del impacto económico, Soler ha reconocido que no tienen un estudio previo, ya que "siempre se hacen a posteriori". Sin embargo, concretó que "se puede imaginar" que a comercios y hoteles les repercutirá en 1,5 millones de euros. En este sentido, ha explicado que es habitual que cuando se organizan eventos deportivos en el Anillo Mediterráneo "los comercios de la zona se quedan sin 'stock'".

Soler también pone el foco en el "impacto social", que ya se está recibiendo de la mano de diferentes eventos, como la 'Bicicletada', que este año se ha recuperado. Además, ha destacado otros actos como acciones en las escuelas, exposiciones o los cientos de voluntarios que echarán una mano en la organización del inicio de la etapa.