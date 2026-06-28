Catalunya prevé un verano de lleno turístico, pese a unas tarifas un 5% más caras y la nueva tasa de la Generalitat

Con unos precios algo más altos que el año pasado, alrededor del 4,7% más caros de media, y con un cliente internacional dispuesto a gastar también más que hace un año, porque busca un viaje más experiencial y más digitalizado, el sector turístico catalán afronta este verano con unas previsiones optimistas, gracias, en buena medida, a que se ha convertido en destino de muchos de los que han querido evitar los vuelos hacia Oriente Medio. La implantación del nuevo impuesto sobre los alojamientos turísticos de la Generalitat, en vigor en toda Catalunya desde el pasado 1 de abril, no ha actuado, por ahora, con el efecto disuasorio que tanto temían los hoteleros.

El año está siendo de lo más positivo, admiten representantes del sector consultados por este diario. "Tenemos ocupaciones por encima del 90% de media", aseguran desde la Costa Daurada, en Tarragona. "Confiamos en mantener la tendencia de crecimiento tras el récord de 1,57 millones de pernoctaciones registrado en 2025", añaden desde el Pirineo de Lleida. De momento, los últimos datos facilitados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a mayo, hablan de un encadenamiento ya de ocho meses seguidos de crecimiento en cuanto a pernoctaciones de visitantes en Catalunya. Los hoteles alojaron ese mes un 4,41% más de turistas que un año antes, hasta los 2,3 millones de personas, que pasaron aquí 6,17 millones de noches, un 2,8% más que en mayo de 2025.

Vuelven las reservas de último minuto

"En nuestro caso, tanto de la Costa Daurada como de las Terres de l'Ebre, las reservas que tenemos hasta el momento nos dicen que va a haber buenas ocupaciones, aunque sin demasiado crecimiento respecto al año pasado", explica Berta Cabré, presidenta de la Federació d'Hostaleria de Tarragona. Las previsiones en otros territorios de Catalunya van del 70% en el interior y el Pirineo hasta el 90% y el 95% en la Costa Brava y la costa central durante el mes de agosto. Hay casos, como el de la localidad de Sitges, que se ha situado como el destino europeo con mayor aumento de búsquedas para el verano de 2026, según el Summer Travel Index de Tripadvisor, para viajes previstos entre el 1 de junio y el 31 de agosto.

Después de años en los que ha mandado la planificación y las reservas con tiempo, este año el sector está notando (y mucho) cómo la incertidumbre internacional ha vuelto a poner de moda la última hora. "Estamos notando que las reservas entran más tarde que el pasado año, aunque se mantienen. Tenemos mayor contratación de última hora en prácticamente todos los segmentos", señala Rafa Serra, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave). "El cliente decide más tarde, compara más opciones y exige mayor flexibilidad, pero mantiene intactas las ganas de viajar", agrega Serra.

En Barcelona, por ejemplo, se espera que aumenten las estancias de turistas procedentes de México, Estados Unidos y China, un visitante que suele disponer de un mayor presupuesto para sus viajes, que realiza estancias más largas y que muestra preferencia por experiencias 'premium'. De ahí que compañías como Visa prevea que uno de cada tres turistas van a realizar un incremento del gasto del 31%. El gasto medio superará los 2.500 euros, y muchos destinarán este dinero al comercio, la restauración y las actividades locales.

Los efectos de la tasa turística

Este será también el primer verano de aplicación de la tasa turística en todo el territorio de Catalunya (hasta ahora solo se había implantado en la ciudad de Barcelona), pero por ahora, explican los hosteleros, "no se está notando su efecto. El incremento lineal que finalmente se ha acordado sí tendrá impacto en la temporada baja, cuando los precios de los establecimientos catalanes serán menos competitivos que los de otras autonomías donde este impuesto no existe", advierte Cabré. "Pero lo que ahora nos preocupa es saber cómo harán uso los ayuntamientos del recargo municipal previsto a partir de octubre", avisa la presidenta del sector en las comarcas de Tarragona.

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También la Mesa del Turismo de España ha expresado su preocupación por la propuesta que, según sus cálculos, permitirá elevar de ocho a 24 euros el recargo municipal aplicable a los pasajeros de crucero en tránsito en Barcelona, lo que supondría una carga total de hasta 30 euros por escala y un incremento acumulado del 500% en menos de dos años. "Esta medida podría reducir seriamente la competitividad de la capital catalana como uno de los principales puertos de cruceros del Mediterráneo, favoreciendo la desviación de itinerarios hacia otros destinos y generando un claro impacto negativo sobre la actividad económica, el empleo y la inversión vinculados al sector", alerta Carlos Garrido de la Cierva, presidente en funciones de la Mesa del Turismo de España.