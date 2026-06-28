El BIS señala el boom de la IA y la inflación como puntos de presión a la economía mundial

La economía mundial ha atravesado, en los últimos tiempos, una transformación sin precedentes. El boom de la inteligencia artificial (IA) ha provocado miles de despidos en las compañías más pujantes del mundo, y amenaza con redefinir la forma en que las organizaciones enfocan el trabajo humano y la productividad. Paralelamente, laboratorios como Anthropic y OpenAI invierten cientos de miles de millones de dólares para desarrollar modelos cada vez mejores, pese a las dudas de la rentabilidad de sus negocios.

La sostenibilidad de esta revolución, —que en ocasiones evoca los tiempos de la burbuja de las puntocom— junto al alza de la inflación por la situación geopolítica, preocupa sobremanera al Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). La entidad presidida por Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y uno de los favoritos para suceder a Lagarde en el Banco Central Europeo (BCE), ha publicado este domingo su 'Informe Económico Anual', en el que analiza la coyuntura económica a nivel global.

"Los puntos de presión económicos plantean riesgos para el crecimiento mundial derivados de las vulnerabilidades del sistema financiero, las tensas finanzas públicas y los grandes shocks de oferta que aún se están desarrollando", sostiene el organismo con sede en Basilea. De esta manera, el BIS ha instado a las autoridades financieras a "priorizar la estabilidad de precios, reforzar la estabilidad financiera y llevar a cabo reformas que aseguren un crecimiento sostenible".

Descoordinación en política

"Las actuaciones de política económica deben reforzarse mutuamente para evitar fuerzas contrapuestas sobre la economía mundial", ha señalado Hernández de Cos al hilo del informe. Dos de las mayores autoridades a nivel monetario divergen en estos momentos en su diagnóstico. El BCE tomó la decisión de subir los tipos de interés, con la inflación de la Eurozona en el 3,2%. Por su parte, la Reserva Federal (Fed) optó por no tocar las tasas, pese a que la inflación en EEUU supera en un punto a la europea, en el 4,2%. Cierto es, también, que el precio del dinero es del 2,25% en Europa y del 3,50% en EEUU, por lo que la situación no es la misma.

Por otra parte, el BIS señala que, hasta comienzos de este año, la economía mundial había demostrado resiliencia, respaldada por el optimismo en torno a los avances en IA y por un comercio mundial sorprendentemente sólido. "La inversión relacionada con la IA y las expectativas asociadas de ganancias de productividad estimularon la actividad económica y mantuvieron condiciones financieras favorables". Sin embargo, el cierre de Ormuz desencadenó "una crisis de oferta energética y de materias primas", tan fuerte que el organismo cree que, pese a las señales de distensión, podría persistir en el tiempo y generar estanflación.

Preocupa la deuda pública

Otra de las alertas que ha querido lanzar el BIS tiene que ver con la deuda pública. Los últimos datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirman que la deuda pública continúa aumentando a un ritmo elevado en todo el mundo, habiendo cerrado 2025 en un 94 % del PIB mundial, casi dos puntos porcentuales más que el año anterior. La cifra es de 111 billones de dólares, muy cercana al máximo histórico. En este sentido, el BIS advierte de que esta realidad, junto a los tipos de interés más altos, deja a los gobiernos "con mucho menos margen para responder a crisis o recesiones".

En el tercer capítulo del informe, publicado el pasado martes, el BIS ponía de manifiesto que las 'stablecoins', las criptomonedas vinculadas a activos reales para minimizar su volatilidad, aún no cumplen con las propiedades del dinero, además de que generan dudas al sistema financiero mundial por los riesgos que puede suponer su adopción. El BIS realiza una de sus labores más exhaustivas de investigación en el campo de las 'stablecoins', una tecnología que el Banco Central Europeo (BCE) lleva años desarrollando para el futuro lanzamiento del euro digital, que se convertirá en una 'stablecoin'.

Sin embargo, el organismo creee que los actuales diseños de 'stablecoins' no cumplen con las propiedades del dinero y, de hecho, suponen una amenaza para la integridad financiera.