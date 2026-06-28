Bases de cotización y sus efectos en la pensión
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Quien cotiza 15 años a tiempo parcial recibe más del 100% de lo aportado, mientras quien cotiza 40 años a tiempo completo no recibe ni el 50%"
El experto en pensiones muestra casos en los que cotizar más no se traduce directamente en una prestación mayor, sino todo lo contrario
Los jubilados españoles viven mejor de lo que muchos creen: solo unos pocos países europeos les superan, según los datos oficiales
Cuando una persona decide calcular cómo quedaría el total de su pensión de jubilación, siempre pueden surgir dudas, sobre todo si pretende mejorar la prestación recibida. De hecho, no todos saben la importancia que puede tener cotizar por la base máxima de cotización.
Según el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, el "principio de contributividad" se convierte en un pilar clave para el sistema de pensiones, ya que puede influir de forma significativa en la jubilación.
Cómo funciona el sistema de pensiones
Debemos tener en cuenta que la Seguridad Social establece una relación de proporcionalidad, que se aplica entre lo que una persona aporta al sistema a través de las cotizaciones sociales; y por otro, lo que se recibe como prestación, ya sea una jubilación, invalidez, prestación por desempleo, etc.
Básicamente, quien más cotiza en una cantidad y tiempo mayor, entonces podrá recibir una pensión más alta. Un ejemplo básico de ello sería: "cuantos más años se coticen, mayor porcentaje de jubilación cobraremos y cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será nuestra prestación".
Por ello, siempre surge la duda sobre si puede ser o no conveniente cotizar por la base máxima de cotización. Muñoz explica que esta pregunta tiene muchos matices, por lo que es necesario explicar algunos supuestos.
Una cotización mayor pero una pensión menor de lo previsto
En el primer caso, nos encontramos con un trabajador que se jubila con 65 años y 40 años de cotización. A su vez, prácticamente todo este periodo lo ha cotizado por la base máxima de cotización.
Actualmente, la base máxima de cotización se sitúa en 5.101 euros, y la pensión máxima de cotización en 3.359 euros. Es decir, podemos observar un desequilibrio significativo entre ambas cifras.
Como resultado, aunque al trabajador le corresponde el 100% de su base reguladora (en torno a los 5.000 euros), solo puede recibir la pensión máxima, que equivale a estos 3.359 euros. Es decir, el jubilado estaría percibiendo una cifra mucho menor de lo que debería.
Una cotización irregular con base de cotización inferior
En el segundo caso, hablamos del mismo trabajador (65 años de edad y 40 años cotizados), aunque esta vez posee una base de cotización inferior, ya sea por tener trabajos peores remunerados, trabajar a tiempo parcial, cobrar un subsidio o presentar una laguna de cotización, etc.
En vista de ello, las bases de cotización máxima "pueden ayudar a compensar los periodos en lo que se haya cotizado por bases inferiores".
Ahora bien, el experto saca algunas conclusiones de estos ejemplos. Según este, a pesar del desequilibrio que puede existir, sigue siendo conveniente cotizar más años y por más cantidad, ya que la pensión será mayor, aunque esta no sea proporcional con el esfuerzo aplicado.
Con todo ello, el experto defiende un modelo de prestaciones orientado al principio de contributividad, sin depender tanto de la solidaridad del sistema, puesto que podría perjudicar al trabajador con la prestación, disminuyendo sus ingresos.
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- La cortante respuesta de Paz Padilla a Lydia Lozano durante su entrevista en '¡De viernes!' que ha hecho que no vuelva a dirigirse a ella
- Se acabó trasnochar para ver a la Selección Española: horarios de la hoja de ruta de España en el Mundial
- El rincón de montaña que conquistó a Iker Casillas: está a 1.238 metros, tiene origen medieval y una fiesta única
- Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate
- Hallado un cadáver tendido en mitad de la calle Joaquín Costa de Barcelona
- Venezuela augura una cifra 'alarmante' de víctimas mortales del terremoto