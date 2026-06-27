Uso ilegal de datos personales
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Tu número de teléfono se compra y se vende. Hay un mercado negro y empieza en tu portería"
El experto expone un mercado negro de datos personales donde el número de teléfono se compra y vende por dinero, involucrando llamadas publicitarias sin consentimiento
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la imputación de renta inmobiliaria: “Te penalizan por tener un bien que realmente es tuyo, que ya pagaste y por el que ya tributaste”
Cuando una persona cede el uso de datos personales a empresas como agencias inmobiliarias, nunca se sabe dónde pueden acabar, o con qué finalidad se utilizarán. Un ejemplo de ello es el número de teléfono, que puede convertirse en un elemento valioso para algunas empresas.
Un "mercado negro" de datos personales
Según el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, nuestro número de teléfono se ha convertido en un producto más para algunas empresas inmobiliarias, que se compra y se vende. De hecho, asegura que existe todo un mercado negro dedicado al tráfico de información personal.
En algunos casos, un vecino, familiar o incluso el portero de tu finca pueden convertirse en cómplices de este negocio. El procedimiento es muy sencillo: "pasan tu número a cambio de dinero", para posteriormente realizar llamadas publicitarias.
En este caso, aunque no hemos facilitado nuestro número a esa empresa, estaríamos recibiendo ofertas para comprar un piso, sin haber contactado ni siquiera con la inmobiliaria.
Un delito con grandes sanciones para las inmobiliarias
El experto inmobiliario asegura que "el sector ha normalizado un sistema de sobornos". Sin embargo, Gutierrez señala que si no existe un consentimiento del propietario, estaríamos hablando de un posible robo de datos.
De esta forma, y según establece el artículo 197 del Código Penal, "quien vende tu teléfono puede estar cometiendo un delito". Como consecuencia de ello, las sanciones para la inmobiliaria "pueden llegar a 100.000 euros por telecomunicaciones y superar los 200.000 por protección de datos".
Con todo ello, una operación inmobiliaria que comienza con el uso inadecuado de datos personales puede convertirse en un riesgo para muchos ciudadanos, afectando la intimidad de estas personas.
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