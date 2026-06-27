“Siempre quise tener algo propio”: el reto de emprender pasados los 50

La imagen más habitual de lo que significa emprender hoy en día nos traslada a unas oficinas de decoración ‘hipster’ con un puñado de trabajadores en camiseta o sudadera, donde aparece un logo de diseño moderno, con el color corporativo y un nombre de empresa perfectamente compatible con su pronunciación en inglés. Y en el centro, por supuesto, el fundador de la compañía, que acostumbra a ser menor de 30 años.

Pero lo que ha dejado el furor de las ‘start-ups’ en el imaginario colectivo no siempre tiene mucho que ver con la realidad. Lo cierto es que no existe una edad indicada para emprender, y EL PERIÓDICO ha querido hablar con tres emprendedores que se han lanzado a ello superados los 50 años. Pertenecientes a distintas realidades y sectores, éstas son sus historias.

“No existe la edad, sólo la capacidad y las ganas”

La trayectoria de Maria Romero, fundadora de Sombreros Sinclair, es un fiel reflejo de una persona que ha vivido lo que difícilmente puede haber vivido un veinteañero. Estudió Historia y Geografía, pero no acabó los estudios porque se quedó embarazada y se marchó a vivir a Estados Unidos con su pareja. Ha vivido en Los Ángeles, en Sevilla, en Madrid, de vuelta a Sevilla y tras la pandemia se instaló en Girona.

Nacida en 1967 en Barcelona, Maria lleva 20 años dedicada al mundo de los sombreros. Y se lanzó a emprender movida por una realidad que en su cabeza es incontestable: “En Girona no hay ninguna sombrerería, es imprescindible que haya una”. Su razonamiento va más allá. “Y no es sólo imprescindible para vender, también para aprender, para informarse”.

Local de Barrets Sinclair, la sobrerería fundada por Maria Romero en Girona / CEDIDA

Fue en enero de 2025 cuando esta profesional, que también se había dedicado a la producción audiovisual, abrió su negocio de sombreros. Invirtió unos 30.000 euros, de los cuales 10.000 los pidió a MicroBank y el resto salieron de sus ahorros. “Uf, ha sido complicado”, suspira. “Lo tienes que pagar todo y yo empezaba de cero, no entendía nada y la verdad es que trabajo como una salvaje”, explica.

Esta sombrerera, que aprendió la profesión trabajando para terceros y con distintos cursos, trabaja sola, por el momento, para que le salga a cuenta el negocio. Una de las cosas que ha aprendido es que la tienda 'online' puede dar más problemas que soluciones: “Está el tema de las medidas, de la personalidad de la persona, eso internet no te lo da”.

Otra cosa que Maria defiende con vehemencia es que “la edad no existe, es una mentira: la edad es mental”. “Mi profesora de yoga tenía 80 años, y no lo habrías dicho nunca; la edad no existe, sólo la capacidad y las ganas”.

“Hace 15 años no habría podido emprender”

“Siempre quise tener algo propio”. Es Helena Prats, de 56 años, quien habla de su impulso por emprender, algo que llevó a cabo hace a penas un par de meses. Su proyecto, The Pink Philippa, es un coworking que atrae a profesionales de la belleza y el bienestar y donde también acogen eventos pop-up o presentaciones. Ha sido el último capítulo de Prats, que estudió Relaciones Públicas y que tenía una larga experiencia en el mundo de los eventos, el protocolo y la comunicación corporativa.

Una de las razones de ser de Pink Philippa, situado en la céntrica calle Girona de Barcelona, es que ejerce de “comunidad de mujeres”. “Compartimos clientes, experiencias, nos sirve para reducir gastos y hacemos cosas que por separado no podríamos hacer”, explica.

Para iniciar su proyecto, Helena acudió a Barcelona Activa y también recurrió a la financiación de Microbank, además de a sus propios ahorros y a ayudas del Ayuntamiento de Barcelona. En total, cerca de 60.000 euros para arrancar. Ahora, cuando afronta su primer verano al frente de la empresa, está pensando en contratar a su primera empleada.

¿Es demasiado tarde para una persona de 55 años que quiere emprender? La respuesta de esta empresaria es categórica. “Creo que hay que tener experiencia, y que todas las cosas que has hecho antes te sirven, que eres más madura”, explica, ante un hecho central del emprendimiento: “Arriesgas, te la juegas, pones mucho dinero y no sabes cómo irá”. Es por ello que asegura que eligió el momento correcto: “Hace 15 años no habría podido emprender, ahora tengo la experiencia y los conocimientos de toda una vida”.

“Hasta mis hijos me dijeron ‘Papá, no te compliques’”

Félix José Alonso tiene 67 años y es a ojos de la Seguridad Social un jubilado activo. En 2015 arrancó en Ávila el proyecto empresarial que le ocupa aún hoy en día, una editorial llamada Impresionante que da trabajo a cinco personas.

“Este nombre tan pretencioso responde a que creemos que las cosas hay que hacerlas muy bien, que hay que tender a la excelencia”, explica. “Luego llegaremos o no, pero el valor de las cosas está en intentarlo”.

Y a fe que lo intenta: Impresionante tiene la consideración de Centro Especial de Empleo porque emplea a cinco personas con discapacidad, y con la próxima apertura de una sala de exposiciones podrían ser dos más. El mérito es enorme si se tiene en cuenta cómo se lanzó a montar la editorial: “Lo hice con un papel y un lapicero, nada más”.

Félix José Alonso (a la izquierda), con parte del equipo de la editorial Impresionante. / CEDIDA

Su larga trayectoria profesional arrancó con unos estudios de Arquitectura que no llegó a acabar tras cruzarse en su vida la multinacional Hewlett-Packard. Con aquel salto entró en el mundo de la informática y se convirtió en distribuidor para la firma de impresoras. “Mi padre tenía un negocio de máquinas de escribir y yo tenía acceso a un montón de empresas”, rememora.

Su aventura por lo que él denomina “el mundo técnico” le llevó a la rotulación y señalización -“hice centenares de gasolineras por toda España”, explica- pero la “tremenda” crisis de 2008 le llevó a cerrar. Félix se reinventó entonces: primero se dedicó a hacer un cómic y con el tiempo creó Impresionante. Una vida profesional de altibajos que no quiere dar por concluida: “En este mundo tenemos que trabajar y dar lo mejor de nosotros, el trabajo le da sentido a las cosas y nos ordena el mundo”.

Su opción de emprender pasados los 50 no siempre ha sido entendida. “Hasta mis hijos me decían ‘Papá, no te compliques’. Pero no me complico: siempre les digo que hagan lo que les gusta, y así no trabajarán nunca”.

Félix se lo piensa antes de responder si hay una edad mejor que otra para emprender, y responde así: “Es más fácil aprender en la adversidad que en la abundancia”.