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HUELGA FERROVIARIA

La huelga de Renfe de este lunes cancelará 320 trenes y tendrá servicios mínimos del 73% en Alta Velocidad

Los trenes de Media distancia y Cercanías serán los más afectados y tendrán servicios del 65% y del 50%, respectivamente

La próxima huelga convocada de 24 horas será el próximo 15 de julio, una fecha clave en periodo estival

Archivo - Trenes AVE de Renfe

Archivo - Trenes AVE de Renfe / FACUA - Archivo

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EP

MADRID
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Renfe interrumpirá este lunes 29 de junio un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF). Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual.

Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados. En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).

Ante esta situación, la operadora ofrece a los viajeros la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta.

Esta huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) se trata de la primera de las dos huelgas de 24 horas que se van a producir en Renfe -la segunda será el próximo 15 de julio-, coincidiendo con fechas en las que se da inicio a muchos periodos vacacionales por parte de muchos trabajadores.

En el origen del conflicto laboral se encuentra el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato convocante acusa a la empresa de impulsar un "abandono premeditado" del servicio y se opone a la creación de una sociedad mixta con Medway, perteneciente al grupo MSC.

Desde la organización expresan que no se están siguiendo los acuerdos de desconvocatoria de huelga alcanzados el 23 de noviembre de 2023 con el Ministerio de Transportes, así como de los pactos de marzo de 2025 al recortar el volumen de trabajo de esta filial.

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El sindicato asegura que se están vulnerando las garantías socio-laborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías. Entre los principales agravios sectoriales, la organización destaca la reciente licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3 --tareas que antes asumía el personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento-- y el anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro.

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