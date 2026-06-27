Cerca de 16.000 aspirantes hacen este fin de semana las oposiciones a funcionario de la Generalitat

Cerca de 16.000 aspirantes están convocados este fin de semana a 31 exámenes de oposiciones para cubrir 1.325 plazas. Así, 15.795 personas harán las pruebas para acceder a las plazas de personal funcionario de las escalas superior, de gestión, administrativa, auxiliar administrativa, de titulación superior, de diplomatura y de la agrupación profesional de personal subalterno.

La convocatoria a estas plazas se publicó el pasado 2 de febrero, en ejecución de las Ofertas de Ocupación Pública de la Generalitat. La gestión de la convocatoria ha ido a cargo de la Escuela de Administración Pública de Catalunya y las pruebas se hacen en cuatro sedes. Barcelona acoge a 10.924 aspirantes que harán los exámenes en la Universitat Politècnica de Catalunya, en las facultades de Derecho y de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona; los 1.567 aspirantes que se examinan en Girona lo harán en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales o en la de Derecho de la Universitat de Girona. En el caso de Lleida, 1.534 personas harán la prueba en los edificios polivalentes 1 y 2 o en el Centro de Culturas y Cooperación Transfronteriza de la Universitat de Lleida; y en Tarragona 1.770 estudiantes se examinarán en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en la Escuela Superior de Ingeniería Química o en la Facultad de Química y Enología de la Universitat Rovira i Virgili. Las tareas de vigilancia durante las pruebas las llevarán a cabo 1.267 empleados de la Generalitat.

En un comunicado, el Govern ha recordado que con esta convocatoria da cumplimiento a su "compromiso de aprobar oferta de ocupación pública y de llevar a término procesos selectivos cada año". Desde el inicio del mandato, el actual ejecutivo ha aprobado 16.932 plazas en las ofertas de ocupación pública de los años 2025 y 2026, además de convocar procesos de selección con carácter anual. De este modo "facilita la predictibilidad, la mejora la transparencia y la captación de nuevo talento". La medida, añade el Govern, va en la línea de mantener la temporalidad por debajo del 8% y de impulsar la reforma de la administración.

En el mismo comunicado, el ejecutivo recuerda que con el proyecto de ley de Ocupación pública, ahora en tramitación parlamentaria, espera "consolidar el conjunto de medias de transformación de la administración" este mismo año.

Según los datos que se han facilitado, el 71,3% de los aspirantes son mujeres, con un 28,3% de hombres. La previsión es que los futuros funcionarios hagan el curso obligatorio pero no eliminatorio durante el primer trimestre de 2027, una vez sea efectiva la toma de posesión de sus plazas. Este curso quiere garantizar que los nuevos funcionarios no sólo tienen los conocimientos acreditados, sino que "disponen de las habilidades y competencias adecuadas para el desarrollo de sus funciones". En el curso se pone especial énfasis en la organización institucional, las competencias digitales o los valores del servicio público.