Alastria abre la convocatoria de la cuarta edición de sus premios para impulsar la adopción de la 'blockchain'

La asociación Alastria ha abierto la convocatoria de la cuarta edición de sus Blockchain Awards, unos premios con los que busca reconocer las iniciativas que están contribuyendo a extender el uso de la tecnología blockchain en España mediante aplicaciones con impacto real en empresas, administraciones públicas y otros ámbitos de la economía.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 27 de septiembre y están abiertas a empresas de cualquier tamaño, universidades, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos, sean o no miembros de la organización.

En esta edición, los premios se estructuran en cuatro categorías principales. La primera está dedicada a proyectos de identidad digital descentralizada, centrados en credenciales verificables y nuevos modelos de confianza digital. La segunda reconoce iniciativas relacionadas con la tokenización y los activos digitales, un ámbito que está ganando peso en sectores como las finanzas o la gestión patrimonial. Las otras dos categorías distinguen aplicaciones industriales de blockchain –como las desarrolladas para logística, trazabilidad o certificación– y proyectos orientados a la sostenibilidad y alineados con criterios ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Igualdad

La asociación mantiene además dos reconocimientos especiales que incorporó el año pasado: el premio a la Mujer más influyente en blockchain y el galardón al mejor trabajo periodístico o divulgativo sobre esta tecnología. En este último caso podrán concurrir piezas publicadas entre el 1 de julio de 2025 y el 27 de septiembre de 2026 en cualquier formato, desde prensa escrita hasta pódcast, radio, televisión o medios digitales.

Estatuillas que se entregan como premios en los 'Blockchain Awards' de Alastria. / CEDIDA

Los proyectos serán evaluados por un jurado independiente formado por especialistas en blockchain, regulación, transformación digital y sostenibilidad, que tendrá en cuenta aspectos como el grado de innovación, la capacidad para resolver problemas reales, la madurez tecnológica, la escalabilidad y el impacto alcanzado. También se incorporará la valoración de los socios de Alastria.

La convocatoria llega en un momento en el que el ecosistema blockchain busca consolidar su paso desde las pruebas de concepto hacia aplicaciones comerciales. El presidente de Alastria, Miguel Ángel Domínguez, sostiene que el grado de madurez del sector ya debe medirse por su capacidad para generar clientes, ingresos y empleo, más que por el desarrollo de proyectos piloto.

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Los ganadores se darán a conocer durante una gala prevista para el 4 de noviembre en Madrid.