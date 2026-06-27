El 95% de negocios tiene menos de diez trabajadores

Las empresas más grandes ofrecen mejores condiciones a sus trabajadores, son más competitivas, invierten más en investigación y desarrollo y son más resistentes a las crisis. Este dogma económico se ha convertido en uno de los principales desafíos para el tejido productivo español, que tiene una naturaleza muy fragmentada.

La cuestión cobra actualidad este 27 de junio, cuando se celebra el día de las microempresas, impulsado por Naciones Unidas para reconocer el papel de unos trabajos que representan el 90% de los negocios del mundo y que aportan alrededor del 50% del PIB mundial. Según el último informe ‘Retrato de la pyme’ publicado por el Ministerio de Industria y Turismo con datos de 2024, el 95% de las empresas españolas tienen menos de diez trabajadores. Son las conocidas como micropymes.

A finales del año indicado, existían en España 1.403.401 empresas con entre uno y nueve empleados. Mayor era el número entre las que no tienen ningún trabajador: 1.692.479 negocios. El número combinado de ambas categorías arroja un volumen de 3.095.880 micropymes, lo que supone un 95% de las 3.255.276 empresas existentes. Por situar su dimensión: las empresas medianas (de 50 a 249 empleados) son 21.061, mientras que las grandes, a partir de 250 trabajadores, se quedan en 5.066 compañías.

La inmensa mayoría de las microempresas tienen la forma jurídica de persona física o autónomo. Optaron por esta vía 1.832.200 empresas, el 59% de los negocios más pequeños; la segunda fórmula más habitual es la sociedad limitada, con 976.836 empresas, un 31% de las microempresas.

La semana pasada Pimec, la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya, pidió al Gobierno español que avance en la elaboración de una Ley de crecimiento empresarial. Su presidente, Antoni Cañete, pidió al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que esta normativa sea prioritaria: “Demasiado a menudo las empresas se encuentran con obstáculos que dificultan su crecimiento”, manifestó Cañete.

Según datos del Observatorio de la Pyme, un 70% de empresas quiere crecer, pero sólo un 30% lo logran, y es esta realidad la que Pimec quiere cambiar suprimiendo barreras administrativas, reguladores y fiscales. En los últimos meses Pimec ya ha trabajado sobre una ley de crecimiento empresarial escala catalana, en la que es una normativa que podría ver la luz en los próximos meses.

Emprendedores sénior

En la conmemoración de esta jornada, MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha querido poner de relieve el emprendimiento sénior, es decir, el que llevan a cabo los mayores de 50 años. La entidad financió 2.303 proyectos empresariales de personas mayores de 50 años a lo largo del pasado año, por un valor total de 36,5 millones de euros y con un importe medio de 15.878 euros.

Su presencia en este ámbito ha permitido a la filial de CaixaBank elaborar un retrato robot de este tipo de emprendedores. El 69,5% de ellos son hombres y en un 70,9% de los casos, de nacionalidad española. Por detrás vienen los empresarios venezolanos (3,3%), argentinos (3%) y colombianos (2,9%).

Por comunidades autónomas, un 26% de ellos están en Catalunya, un 21,3% en Andalucía y un 11,5% en Madrid. Por finalidad de financiación, el 77% de préstamos gestionados por MicroBank estaban destinados a ampliar el negocio, mientras que un 23% eran para nuevas empresas de emprendedores sénior.

Los sectores más frecuentes, según los datos de MicroBank, son los establecimientos de bebidas (8,4%), el transporte de mercancías por carretera (7,5%), los restaurantes y puestos de comida (7,3%) y el transporte por taxi (5,1%).