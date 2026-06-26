La Generalitat destina cinco millones a una campaña para atraer a Catalunya a más visitantes de turismo cultural

La Sagrada Família, la cripta de la Colonia Güell, el anfiteatro romano de Tarragona, la Seu Vella de Lleida o el Barri Vell de Girona son protagonistas, junto a los 'castellers' o personajes de la tradición popular, de la nueva campaña de la Generalitat, 'Sent la nostra cultura. Viu Catalunya'. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presidido este viernes la presentación de esta campaña, con una inversión de unos cinco millones de euros para su difusión.

Con esta acción, Catalunya quiere "proyectarse" al mundo a través de su cultura y su patrimonio cultural, desde la arquitectura, la música, la cultura popular, la danza, el teatro, la lengua o la espiritualidad. No en vano, han subrayado desde el Govern, el 19,2% de los turistas que visitaron Catalunya en 2025 declararon que la motivación principal de su viaje fueron las visitas culturales.

En un acto celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), con unas 400 personas de los sectores cultural, turístico, económico y empresarial catalán, se ha podido ver el vídeo de una nueva generación de creadores con proyección internacional, dirigido por Max Larruy. Se han implicado asimismo en la pieza la escultora Berta-Blanca T. Ivanow, la artista visual Eva Fàbregas, RCR Arquitectes, el director de fotografía Artur Pol Camprubí, el dueto musical Tarta Relena, la violinista María Florea, el compositor Nil Ciuró, la diseñadora de moda Flor Violeta Sobrequés y la fotógrafa Ana Larruy.

Diversificar destinos

Sàmper, que ha destacado el trabajo conjunto llevado a cabo con la Conselleria de Cultura, ha indicado que con la iniciativa se busca "diversificar" los diferentes ámbitos de turismo y "evitar puntos de gentrificación importantes". "Históricamente, ha habido una masificación en determinados lugares, como Barcelona, y la campaña pretende acabar con la gentrificación, buscando incentivos para que el turismo vaya a todas partes, a la Catalunya Central, a la Garrotxa, al Pirineo o a las Terres de l'Ebre", y durante todo el año, ha explicado.

La campaña se sustenta en cuatro ideas: la identidad de la cultura catalana basada en la tradición y la vanguardia; una cultura que se vive en la calle; la creatividad como una característica "distintiva" de Catalunya, y los "grandes iconos" culturales, en el Año Gaudí o Pau Casals.

Durante el acto, la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, ha destacado que la campaña se dirige, asimismo, a los catalanes, porque "explica quiénes somos y cómo somos", estando en la base "la autenticidad de una cultura compartida que se transmite de generación en generación". Además, se busca que a través de la cultura "haya un nexo entre el residente y el visitante".

En el acto ha intervenido el secretario general de Cultura, Josep Maria Carreté, quien ha considerado "un gran acierto que la Conselleria d'Empresa i Treball haya apostado por el turismo cultural", una modalidad turística que puede "ayudar en el doble sentido, tanto en el de que gente de fuera venga a conocer los valores que tenemos, como en el de que nos ayuden a preservar un patrimonio cultural que requiere de muchos recursos". La directora general de Turisme, Cristina Lagé, ha coincidido en que cultura y turismo "son un gran binomio" y ha aseverado que "no hay una mejor manera de explicarte que la cultura".

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Durante la presentación de la campaña han actuado, entre otros, la joven chelista Mariona Camats, quien ha interpretado 'Records de sardana', de Elisenda Fàbregas, y han participado el escultor Samuel Salcedo, el ilustrador Jordi Labanda, los arquitectos Benedetta Tagliabue y Joan Roig, así como las codirectoras de Radio Primavera Sound, Clara Narvion e Izaro Bo, y Miquel Ferret, de los Castellers de Vilafranca.