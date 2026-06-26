Trump eleva la presión sobre Europa: amenaza con aranceles del 100% a países europeos por la tasa digital
El mandatario estadounidense amenaza con un arancel del 100% sobre productos europeos como respuesta a la imposición del impuesto digital en la UE
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Unas semanas después de presentar un acuerdo de paz con Irán, Donald Trump ha reavivado otra vieja guerra: la guerra comercial. El máximo responsable de la Casa Blanca ha vuelto a amenazar con aranceles del 100% sobre aquellos países europeos que apliquen el impuesto sobre servicios digitales a compañías estadounidenses. “Que la presente declaración sirva para dejar claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a Estados Unidos de América”, ha sentenciado el dirigente estadounidense, a través de su red social Truth Social, este viernes.
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