Seis consejos de la OCU para sacar partido a las rebajas: "Bajan los precios, no tus derechos"

Ya están aquí las tan esperadas rebajas de verano, para que podamos renovar nuestro armario con las mejores prendas. Según el informe Rebajas en eCommerce verano 2026, difundido por la empresa de generación de ingresos adicionales para comercio electrónico Retail Media Webloyalty, se cree que los españoles gastarán una media de 270 euros solo en las tiendas en línea, un 3% más que en 2025.

Ante este pronóstico y el encarecimiento de los productos básicos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido lanzar una advertencia: "Bajan los precios, no tus derechos". Del mismo modo, ha ofrecido un decálogo para evitar problemas en las rebajas e información sobre cómo reclamar en caso de haberlos.

Imagen de unas prendas de ropa colgadas en un perchero burro. / Pixabay

Lo primero de lo que advierte la organización es de que las tiendas no pueden hacer ofertas falsas. La normativa establece que un producto puede considerarse rebajado si ha formado parte de la oferta habitual del establecimiento al menos durante un mes antes del inicio del periodo de rebajas. De modo que las tiendas tampoco pueden introducir artículos de peor calidad, fabricados expresamente para esos días, ni vender productos defectuosos.

Imagen de una etiqueta de ropa. / BRRT/Pixabay

Los productos deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de descuento en su etiquetado. Si solo aparece el precio final, sin ninguna referencia previa, conviene desconfiar. Por otro lado, en caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas -como limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones-, los establecimientos también deben indicarlo de forma obligatoria.

Imagen de la reparación de un móvil. / Militiamobiles/Pixabay

Muchos creen que pagar menos es sinónimo de perder protección frente a los productos defectuosos. Sin embargo, eso no puede estar más lejos de la realidad. La OCU señala que la garantía y el servicio posventa son iguales, independientemente de que compres el producto antes, durante o después del periodo de rebajas. En el caso de los productos nuevos -ya sea una prenda, un aparato electrónico o un electrodoméstico-, la garantía legal es de tres años.

Las devoluciones suelen generar muchas confusiones. No obstante, la OCU lo aclara: si un producto está en buen estado y has cambiado de opinión sobre la compra, el establecimiento no tiene por qué devolverte el dinero, salvo si así lo explicita su política comercial. En su lugar, puede ofrecerte un artículo, un vale o no aceptar la devolución directamente. Aún así, si durante las rebajas, cambia su normativa habitual, es necesario indicarlo de forma visible.

Imagen de un carrito de la compra frente a unos recibos. / Alexas Fotos/Pixabay

En la compra online se disponen de hasta 14 días para hacer devoluciones. Sin necesidad de dar explicaciones, el comercio está obligado a reembolsar el importe. Contrariamente, en las tiendas físicas es imprescindible disponer de algún ticket o justificante. Sin este, el consumidor pierde prácticamente cualquier opción de reclamar, cambiar o de hacer valer la garantía del producto. Hay cada vez más comercios que ofrecen tickets digitales, por lo que conviene revisar si los has recibido antes de abandonar una tienda

Imagen de una lista de la compra junto a un móvil. / Pixabay

Más allá de la ley, la OCU alerta sobre el consumo impulsivo, el mayor riesgo durante las rebajas. Las rebajas pueden llevarnos a gastar más de lo necesario, por lo que, antes de lanzarse a la compra, es aconsejable hacer una lista de artículos, fijar un presupuesto y comparar precios entre los establecimientos. Estas recomendaciones pueden ser eficaces para que las rebajas supongan un ahorro real y no un problema económico añadido.