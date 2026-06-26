Pau Antó, inversor inmobiliario: "Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 € y vamos a generar 300.000 € de beneficio, convirtiéndola en cinco viviendas"

Frente a las dificultades que presenta el acceso a la vivienda, el mercado inmobiliario no hace más que reinventarse para ofrecer alternativas accesibles para los ciudadanos, a cambio de obtener una rentabilidad significativa.

Un ejemplo de ello es Pau Antó, empresario e inversor, que muestra algunos de sus proyectos inmobiliarios en redes sociales. En concreto, nos habla de su última adquisición.

"Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 euros y vamos a generar 300.000 euros de beneficio con ella". De esta forma, Antó pretende convertir el establecimiento en cinco viviendas.

Una inversión de 1,2 millones de euros y 300.000 euros de beneficio

A grandes rasgos, este proyecto contaría con una inversión total de 1,2 millones de euros, que se dividen entre la compra del inmueble (880.000 euros) y los gastos de reforma (325.000 euros). En este caso, la idea sería destinar unos 65.000 euros para cada una de las cinco viviendas.

A su vez, el plan inicial sería vender cada uno de estos pisos por 300.000 euros, generando 1,5 millones de euros. De este modo, los beneficios totales ascenderían hasta los 300.000 euros. Además de ello, cada vivienda presentaría una distribución similar: "cocina, salón junto con la puerta de entrada, cama y baño".

Un nicho de mercado con gran rentabilidad

Este proyecto del empresario responde a una tendencia cada vez más extendida, que sería la reforma de antiguos locales para convertirlos en viviendas. Este fenómeno responde a una escasa oferta de pisos, sumado a la desaparición de muchos pequeños comercios.

Es por ello que los inversores han encontrado un nicho de mercado en este tipo de operaciones inmobiliarias, generando una gran rentabilidad. Básicamente, en la mayoría de casos se obtendrían más beneficios destinando el inmueble al alquiler de pisos, que manteniendo su uso original como local comercial.

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Con todo ello, el mercado de la vivienda se encuentra inmerso en un proceso de transformación, donde se buscan todo tipo de alternativas para obtener beneficios. Como resultado de ello, muchos inversores inmobiliarios dan un giro drástico a los métodos tradicionales, adaptándose a los nuevos tiempos del sector.