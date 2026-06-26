Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaIncendio TianaIncendios forestalesAP7BarcelonaEstación de SantsPlan anticorrupciónSitgesZapateroAmazon Prime DayMáximo HuertaJorge Javier Vázquez
instagramlinkedin

Mercado inmobiliario

Pau Antó, inversor inmobiliario: "Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 € y vamos a generar 300.000 € de beneficio, convirtiéndola en cinco viviendas"

El mercado inmobiliario se reinventa con proyectos como la transformación de comercios en pisos, buscando alternativas accesibles y rentables

La inversión inmobiliaria sortea el cierre de Ormuz y firma su mejor arranque de año de la historia

El inversor Pau Antó planea reformar una antigua guardería para convertirla en cinco viviendas completamente equipadas

El inversor Pau Antó planea reformar una antigua guardería para convertirla en cinco viviendas completamente equipadas / Pau Antó - YouTube

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Frente a las dificultades que presenta el acceso a la vivienda, el mercado inmobiliario no hace más que reinventarse para ofrecer alternativas accesibles para los ciudadanos, a cambio de obtener una rentabilidad significativa.

Un ejemplo de ello es Pau Antó, empresario e inversor, que muestra algunos de sus proyectos inmobiliarios en redes sociales. En concreto, nos habla de su última adquisición.

"Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 euros y vamos a generar 300.000 euros de beneficio con ella". De esta forma, Antó pretende convertir el establecimiento en cinco viviendas.

Una inversión de 1,2 millones de euros y 300.000 euros de beneficio

A grandes rasgos, este proyecto contaría con una inversión total de 1,2 millones de euros, que se dividen entre la compra del inmueble (880.000 euros) y los gastos de reforma (325.000 euros). En este caso, la idea sería destinar unos 65.000 euros para cada una de las cinco viviendas.

A su vez, el plan inicial sería vender cada uno de estos pisos por 300.000 euros, generando 1,5 millones de euros. De este modo, los beneficios totales ascenderían hasta los 300.000 euros. Además de ello, cada vivienda presentaría una distribución similar: "cocina, salón junto con la puerta de entrada, cama y baño".

Un nicho de mercado con gran rentabilidad

Este proyecto del empresario responde a una tendencia cada vez más extendida, que sería la reforma de antiguos locales para convertirlos en viviendas. Este fenómeno responde a una escasa oferta de pisos, sumado a la desaparición de muchos pequeños comercios.

Es por ello que los inversores han encontrado un nicho de mercado en este tipo de operaciones inmobiliarias, generando una gran rentabilidad. Básicamente, en la mayoría de casos se obtendrían más beneficios destinando el inmueble al alquiler de pisos, que manteniendo su uso original como local comercial.

Noticias relacionadas

Con todo ello, el mercado de la vivienda se encuentra inmerso en un proceso de transformación, donde se buscan todo tipo de alternativas para obtener beneficios. Como resultado de ello, muchos inversores inmobiliarios dan un giro drástico a los métodos tradicionales, adaptándose a los nuevos tiempos del sector.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
  2. Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
  3. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  4. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  5. El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
  6. Las amas de casa pueden solicitar una ayuda de 628 euros al mes tras cumplir los 65 años
  7. Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat
  8. Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya

Pau Antó, inversor inmobiliario: "Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 € y vamos a generar 300.000 € de beneficio, convirtiéndola en cinco viviendas"

Pau Antó, inversor inmobiliario: "Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 € y vamos a generar 300.000 € de beneficio, convirtiéndola en cinco viviendas"

Womanizer Premium 2 salta al cine con ‘El placer es mío’

Womanizer Premium 2 salta al cine con ‘El placer es mío’

El detalle de la jornada laboral que muchos trabajadores desconocen y que puede acabar en despido

El detalle de la jornada laboral que muchos trabajadores desconocen y que puede acabar en despido

CaixaBank nombra a Jordi Soldevila nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales

CaixaBank nombra a Jordi Soldevila nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Mova renueva su gama con el Z70 Ultra Roller Complete

Mova renueva su gama con el Z70 Ultra Roller Complete

Catalunya supera los 10.000 millones en fondos Next Generation y se consolida como la comunidad que más ayudas europeas recibe

Catalunya supera los 10.000 millones en fondos Next Generation y se consolida como la comunidad que más ayudas europeas recibe

Las hipotecas verdes pierden fuerza en España: la oferta cae un 20% y los tipos suben en 2026

Las hipotecas verdes pierden fuerza en España: la oferta cae un 20% y los tipos suben en 2026

Bruselas activa la tasa Temu, Shein y Aliexpress: un recargo de tres euros para las compras de menos de 150 euros de terceros países

Bruselas activa la tasa Temu, Shein y Aliexpress: un recargo de tres euros para las compras de menos de 150 euros de terceros países