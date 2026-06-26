Niño Becerra, economista: "Si la concesión de hipotecas se facilita pero detrás no hay una renta que pueda hacer frente al pago es como no hacer nada"

Los efectos de la crisis de la vivienda no han hecho más que aumentar la incertidumbre de los ciudadanos. Muchos de ellos ya no consideran la compra de piso como una opción viable.

De hecho, coincidiendo con las declaraciones de José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, que ha señalado la crisis inmobiliaria como una "emergencia nacional", son muchos los expertos que analizan la situación actual

Una medida que llega tarde e incompleta

Precisamente, el economista Santiago Niño-Becerra no ha tardado en dar su opinión al respecto. "Que el Banco de España ponga el foco en un tema social como este es un tema capilar", advierte.

Para Niño-Becerra, aunque el organismo pretende facilitar el acceso a las hipotecas, esta medida llega tarde y no sería suficiente por sí sola. Por ello, debería ir acompañada de una subida de los salarios, con la que se pueda hacer frente a los pagos, ya que de lo contrario "es como si no estuviéramos haciendo nada".

Un progreso lento de la economía y escasa oferta de vivienda pública

Si tenemos en cuenta el informe 'España: Claves Económicas 2022-2025', se puede observar un encadenamiento de crisis desde la pandemia, tanto a nivel energético, de vivienda o geopolítico. En este caso, el Consejo General de Economistas asegura que estos problemas no habrían hecho más que ralentizar el progreso de la economía.

Por otro lado, en lo que se refiere a la vivienda pública en España, esta representa un 1,5% de la oferta total. El economista asegura que el porcentaje ha sido resultado de políticas públicas mal orientadas desde los años 50.

Si a ello se suma la subida de precios en ciudades como Madrid o Barcelona, la presión económica para muchos sería insostenible. Además de ello, el experto nos recuerda que solo la entrada de una hipoteca puede suponer "al menos el 20% del precio de la vivienda", complicando aún más las cosas.

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En todo caso, Niño-Becerra coincide en que no todos los gobiernos europeos se plantean estos problemas como una prioridad, por lo que suelen retrasar las posibles soluciones. Aunque para él, esta visión despreocupada no haría más que prolongar los efectos negativos a largo plazo.