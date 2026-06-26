Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Si compras una casa de 300.000 euros, 78.000 son costes acumulados de impuestos"

No todo el mundo sabe cómo funciona el coste de impuestos en cuanto a la vivienda, un hecho que suele preocupar a más de uno. Desde vender una vivienda, hasta comprarla o donarla, todas estas gestiones pueden suponer gastos importantes.

Ahora bien, si hablamos de adquirir una vivienda de nueva obra, aquí la carga de impuestos puede ser bastante elevada. De hecho, según la experta en hipotecas Montse Cespedosa, la suma de impuestos acumulados puede representar un porcentaje significativo sobre el valor de la vivienda.

Hasta un 26% del valor de la vivienda solo en impuestos

Cespedosa señala un ejemplo clave: si compras una vivienda por 300.000 euros, "78.000 son costes acumulados de impuestos". Esta cantidad de impuestos incluye desde la compra de la parcela hasta que se entrega la vivienda de obra nueva. Es decir, solo el gasto en impuestos alcanza el 26% sobre el valor total del inmueble.

La primera tasa sería el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), aplicado sobre la compra del suelo, y que el promotor incluye directamente en el precio total. Más tarde, este promotor será el encargado de pagar más impuestos por la licencia o construcción, entre otros.

Una carga fiscal cada vez más insostenible

Por otro lado, existe un impuesto que se paga directamente al comprar la vivienda, lo que corresponde al 10% de IVA más el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). En este caso, ambas tasas alcanzarían los 32.250 euros.

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En todo caso, para la experta esta carga de impuestos es insostenible. Por ello, si se pretende incentivar la compra de vivienda, la primera debería ser bajar los impuestos. "Solicito una bajada de impuestos para la compra de primera vivienda desde ya" concluye la experta.