Leche Pascual abre un ere para despedir a los 80 trabajadores de la fábrica que ha vendido a Casa Tarradellas

Leche Pascual ha presentado este viernes un expediente de regulación de empleo (ere) para despedir a las 80 personas que trabajan en la fábrica que la compañía tiene en Gurb (Osona) y que ha sido vendida a Casa Tarradellas. La compañía afirma que la medida se adopta después de meses de negociaciones con los trabajadores, a los que se les ha ofrecido incorporarse a la nueva empresa con las mismas condiciones que tenían hasta ahora, pero que estos han rechazado. Empresa y trabajadores se reúnen este viernes por la mañana ante la autoridad laboral para tratar de reconducir la situación.

Los afectados denuncian que la presentación del expediente llega con poco más de 30 días de antelación respecto a la fecha prevista para el cierre definitivo de la planta, que quedará bajo la gestión de Casa Tarradellas el próximo 31 de julio. La empresa compradora cambiará la actividad de la fábrica, que hasta ahora se dedicaba a la pasteurización y envasado de leche y pasará a producir queso mozzarella.

"Después de casi un año desde que se tomó la decisión de vender la fábrica, Leche Pascual ha esperado hasta ahora para abrir formalmente un proceso de negociación con la plantilla, pese a nuestras peticiones e insistencia", han lamentado fuentes del Col·lectiu Ronda, que lleva la representación legal de los trabajadores. "Nos comunican un despido a las puertas del cierre, cuando la decisión ya está ejecutada de facto y buena parte de la actividad ha sido retirada de Gurb", agregan.

Los representantes de la plantilla también cuestionan el anuncio de que Casa Tarradellas contrataría al 90% de las personas que trabajan en Leche Pascual en Gurb. "A día de hoy, nadie nos ha hecho llegar ninguna oferta concreta ni ninguna garantía vinculante. No sabemos qué puestos de trabajo se están ofreciendo ni con qué funciones, salario, horarios o condiciones laborales. Se está utilizando esta posible contratación como un discurso para intentar minimizar la responsabilidad de Leche Pascual en la destrucción de empleo y preservar la imagen pública de la compañía, pero la realidad es que la empresa cierra una de las fábricas más emblemáticas de Osona y traslada la producción a Burgos", afirman.

La plantilla ya ha anunciado que preparan movilizaciones y protestas para denunciar el trato recibido por parte de Leche Pascual y reclamar una solución justa para las personas trabajadoras y sus familias. Estas acciones se sumarán a las ya desarrolladas durante los últimos meses, incluida la jornada de huelga y el corte de la C-17 del pasado 31 de mayo.