La paga extra de verano de las pensiones también puede llevar IRPF: quién paga y quién está exento

La llegada de la paga extraordinaria de verano vuelve a despertar cada año la misma duda entre millones de pensionistas: ¿Hacienda aplica IRPF también sobre ese ingreso? La respuesta es que sí en la mayoría de los casos, aunque existen excepciones previstas expresamente por la legislación. No se trata de un cambio reciente ni de una nueva medida fiscal, sino de una norma que lleva años vigente y que afecta de forma diferente según el tipo de pensión que perciba cada beneficiario.

Durante estos días, coincidiendo con el abono de la paga extraordinaria por parte de la Seguridad Social, muchos pensionistas comprueban que el importe recibido incorpora una retención o se preguntan si deberán tributar por él en el próximo ejercicio. La normativa es clara: con carácter general, la paga extra recibe el mismo tratamiento fiscal que el resto de mensualidades de la pensión.

La paga extraordinaria también tributa

Las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente tienen, por regla general, la consideración de rendimientos del trabajo a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así lo establece la Ley 35/2006 del IRPF, aplicada por la Agencia Tributaria.

Esto significa que las dos pagas extraordinarias que perciben la mayoría de los pensionistas –la de verano y la de Navidad– tributan igual que las mensualidades ordinarias. No existe una norma aprobada este año que haya modificado este criterio, sino que se trata del mismo tratamiento fiscal que viene aplicándose desde hace años.

Conviene, además, diferenciar dos conceptos. Que una pensión tribute en el IRPF no implica necesariamente que la retención sea elevada. El porcentaje retenido depende de factores como la cuantía anual de la pensión, la situación familiar o las circunstancias personales de cada contribuyente, por lo que hay pensionistas con retenciones reducidas o incluso inexistentes.

Las pensiones que están exentas por ley

La propia Ley del IRPF recoge varias excepciones. Entre ellas figuran las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social, que están exentas del impuesto. En estos casos, la exención alcanza también a las pagas extraordinarias.

Por el contrario, otras prestaciones, como la incapacidad permanente total, no disfrutan con carácter general de esa exención y siguen el mismo régimen fiscal que el resto de pensiones contributivas.

También conviene recordar que no todos los pensionistas cobran dos pagas extraordinarias diferenciadas. Quienes perciben una pensión derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional suelen recibir el importe anual distribuido en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas.

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En definitiva, la paga extraordinaria de verano no tiene un tratamiento fiscal distinto al de la pensión mensual. La diferencia está en el tipo de prestación y en las circunstancias de cada contribuyente, por lo que revisar la retención aplicada y conocer las exenciones previstas en la ley puede evitar interpretaciones erróneas cada vez que llega el mes de junio.