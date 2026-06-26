Movilidad
Interrumpida la circulación de trenes entre Huelva y Sevilla por falta de tensión en la catenaria
EP
La circulación de trenes entre Huelva y Sevilla permanece interrumpida desde primera hora de este viernes 26 de junio por una incidencia provocada por la falta de tensión en la catenaria entre Huelva y la localidad sevillana de Benacazón.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.30 horas en sus redes sociales, la circulación de trenes entre Huelva y Benacazón se encuentra interrumpida por esta incidencia, en la que ya se está trabajando para solucionarla "a la mayor brevedad posible".
Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Huelva y Sevilla.
Precisamente este jueves el primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, criticó el "tremendo impacto" que tienen en la provincia las incidencias en las infraestructuras ferroviarias, llegando a señalar que "lo excepcional es que los trenes lleguen y que lleguen a tiempo".
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