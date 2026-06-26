Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMuertos VenezuelaAP7Terremoto JapónBarcelonaEstación de SantsPlan anticorrupciónOla de calorZapateroTorre PachecoAmazon Prime DayMáximo HuertaJorge Javier Vázquez
instagramlinkedin

Mercado inmobiliario

Las hipotecas verdes pierden fuerza en España: la oferta cae un 20% y los tipos suben en 2026

Cada vez menos bancos apuestan por las hipotecas verdes y las que quedan salen más caras que una hipoteca tradicional.

Imagen de archivo de carteles de venta de pisos en el escaparate de una entidad inmobiliaria.

Imagen de archivo de carteles de venta de pisos en el escaparate de una entidad inmobiliaria. / EFE/J.M. Espinosa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hablar de hipotecas verdes en España en 2026 es hablar de un producto que existe sobre el papel, pero que cada vez cuesta más encontrar en las oficinas bancarias. Lejos de consolidarse, este tipo de financiación está perdiendo terreno: los productos disponibles se han reducido de 19 a 15 en el último año, y el interés medio ha subido del 3,78% al 4,07%. Y lo que es más llamativo: solo seis entidades incluyen la hipoteca verde en su oferta: Abanca, Bankinter, CaixaBank, Cajamar, Banco Mediolanum y Triodos Bank. Bancos que fueron pioneros en este producto, como BBVA o Santander, han reducido o directamente eliminado su presencia en este segmento.

¿Qué es y qué pide el banco?

Las hipotecas verdes son un tipo de financiación hipotecaria que fomenta la adquisición o rehabilitación de viviendas con altos estándares de eficiencia energética. Para acceder a ellas, la vivienda debe contar con una certificación energética A o superior, o en caso de rehabilitación, mejorar al menos un 30% el consumo energético. A cambio, el banco ofrece una pequeña bonificación: en España, el incentivo suele ser una bajada del tipo de interés de alrededor del 0,1%.

También existe la modalidad para rehabilitación: si se compra una vivienda de segunda mano con una calificación energética baja pero se presenta un proyecto de reforma —placas solares, aerotermia, aislamiento térmico—, el banco puede aplicar las condiciones verdes una vez finalizada la obra y presentado el nuevo certificado.

¿Compensa realmente?

Aquí está la trampa. El diferencial de las hipotecas verdes con la media del Banco de España se ha ampliado hasta el 1,32%. Es decir, en términos absolutos, una hipoteca verde todavía sale más cara que una convencional. El ahorro real solo se materializa si se suma la bonificación al menor gasto mensual en energía, algo que no siempre es fácil de cuantificar de antemano.

¿Qué futuro tienen?

Noticias relacionadas y más

La presión regulatoria europea sigue siendo el principal argumento a su favor. En 2025-2026, varias entidades han integrado criterios ESG en sus políticas de riesgo, y los fondos europeos junto con los programas de rehabilitación energética siguen impulsando mejoras en el parque residencial. Con el parque de viviendas español muy envejecido, la normativa de la UE empuja hacia una mayor eficiencia energética, lo que a medio plazo debería traducirse en más demanda y, en teoría, en mejores condiciones para el cliente. Por ahora, sin embargo, el producto no termina de despegar y los bancos no parecen dispuestos a apostar fuerte por él.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
  2. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  3. Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
  4. ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
  5. El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
  6. Las amas de casa pueden solicitar una ayuda de 628 euros al mes tras cumplir los 65 años
  7. Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat
  8. Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya

Bruselas activa la tasa Temu, Shein y Aliexpress: un recargo de tres euros para las compras de menos de 150 euros de terceros países

Bruselas activa la tasa Temu, Shein y Aliexpress: un recargo de tres euros para las compras de menos de 150 euros de terceros países

Niño Becerra, economista: "Si la concesión de hipotecas se facilita pero detrás no hay una renta que pueda hacer frente al pago es como no hacer nada"

Niño Becerra, economista: "Si la concesión de hipotecas se facilita pero detrás no hay una renta que pueda hacer frente al pago es como no hacer nada"

La paga extra de verano de las pensiones también puede llevar IRPF: quién paga y quién está exento

La paga extra de verano de las pensiones también puede llevar IRPF: quién paga y quién está exento

Illa anuncia el envío de 15 bomberos especialistas y 10 forenses a Venezuela tras el desastre humanitario

Illa anuncia el envío de 15 bomberos especialistas y 10 forenses a Venezuela tras el desastre humanitario

OpenAI planea retrasar su salida a bolsa a 2027

OpenAI planea retrasar su salida a bolsa a 2027

TCL Q7D Pro, el televisor que se cuela en la gama premium con Mini LED y precio especial

TCL Q7D Pro, el televisor que se cuela en la gama premium con Mini LED y precio especial

Catalunya supera los 10.000 millones en fondos Next Generation y se consolida como la comunidad que más dinero ha recibido de estas ayudas europeas

Catalunya supera los 10.000 millones en fondos Next Generation y se consolida como la comunidad que más dinero ha recibido de estas ayudas europeas

Investigadores y académicos retan a Madrid a competir con las regiones más dinámicas de Europa

Investigadores y académicos retan a Madrid a competir con las regiones más dinámicas de Europa