La Generalitat expulsa a Evolvere del concurso para levantar 1.940 viviendas asequibles y acerca a Corp a la adjudicación

El primer concurso de público de la reserva de solares de la Generalitat, la medida central del Govern para promover 1.940 viviendas protegidas en alquiler repartidas en 23 municipios catalanes, avanza a buen ritmo. Este jueves, la Comissió d'Avaluació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha aprobado la valoración provisional de los criterios sometidos a juicio de valor. El resultado, tal y como ha quedado reflejado en el portal de licitación pública de la Generalitat, deja a Corp, a través de su filial Landetic, tomando la delantera en la clasificación de los cuatro lotes, mientras que Evolvere queda excluida del proceso al no alcanzar la puntuación mínima.

Evolvere era una de las empresas más opacas del concurso y de muy recinte creación (febrero de 2026). Se presenta como una empresa de construcción industrializada, vinculada a Evolvere Group, y con sede en el barrio del Eixample (Barcelona). Su propuesta estaba proponía métodos de edificación industrializada, eficiente y a bajo coste. Sin embargo, tras haber valorado los criterios, la comisión le ha otorgado 4,81 puntos sobre 46 en cada una de las cuatro agrupaciones, muy lejos del umbral de 20 puntos que los pliegos reguladores fijan como requisito para continuar en la licitación.

La Comissió, reunida por vía electrónica el 25 de junio y presidida por Jaume Fornt Paradell, subdirector general de Promoció d'Habitatge Protegit, acordó por unanimidad ratificar la valoración y proponer la exclusión formal de Evolvere. Los seis vocales —técnicos de urbanismo, servicios jurídicos, evaluación de habitatge protegit, contratación y finanzas, además de un representante del Institut Català del Sòl— emitieron su voto favorable sin observaciones ni comentarios adicionales.

Scranton toma la delantera

Corp, en cambio, consolida su posición como favorita en esta primera fase. La promotora liderada por Pedro Molina y participada por Scranton Enterprises —segundo mayor accionista de Grifols— ha recibido puntuaciones que oscilan entre los 33 y los 35 puntos para los cuatro lotes. Estas notas son medias aritméticas de las valoraciones individuales de los solares incluidos en cada agrupación, y evalúan la planificación económica, el calendario de ejecución de las obras y el modelo de mantenimiento y gestión de las viviendas resultantes.

La segunda posición corresponde a la UTE formada por Visoren y Copisa —una de las alianzas más veteranas en vivienda protegida de alquiler en Catalunya, con cerca de 3.000 viviendas a precios regulados construidas—, con puntuaciones de entre 30,28 y 31,93 puntos según el lote. Por detrás figuran Copcisa (30,33), Cevasa (27,27), Sacresa —a través de Downforce Investments— (23,5) y Fundació Privada Salas (22,37), estas dos últimas presentes únicamente en alguno de los lotes.

Genvs también es excluido

Evolvere no es la única que ha quedado fuera antes de llegar a la fase final. El fondo Genivs, que se había aliado con Metropolitan House para participar, fue excluido en una fase anterior por haber renunciado a cinco solares en su propuesta, cuando los pliegos solo permiten descartar un máximo de dos. De las ocho empresas que en abril se presentaron al concurso, quedan así en liza seis candidatas.

El siguiente paso para esta comisión será abrir los sobres C, que contienen la documentación que se evaluará con criterios automáticos y que puede sumar hasta 54 puntos adicionales —hasta completar los 100 del total—. Entre los factores que se valorarán figura, por ejemplo, que el promotor se comprometa a destinar el 100% de las viviendas al alquiler. Es en esta segunda fase donde la clasificación provisional podría reordenarse.

El concurso de solares es la apuesta más visible del Govern en materia de vivienda protegida y se enmarca dentro de su estrategia para alcanzar 50.000 viviendas asequibles en Catalunya. Anunciado el pasado mes de enero, través de la reserva pública de solares, la Generalitat cede el uso de suelo de titularidad pública mediante derechos de superficie a 75 años, con el objetivo de promover alquiler asequible sin desprenderse de la propiedad del suelo. Los terrenos afectados se organizan en cuatro agrupaciones que cubren 23 municipios de distintas comarcas: desde el área metropolitana de Barcelona y el Vallès hasta el Camp de Tarragona, las comarques gironines y Catalunya Central. La resolución definitiva del concurso dependerá del resultado combinado de ambas fases.