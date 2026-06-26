Illa anuncia el envío de 15 bomberos especialistas y 10 forenses a Venezuela tras el desastre humanitario

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que Catalunya envía ayuda de emergencia a Venezuela. En concreto, la Generalitat moviliza un grupo de 15 bomberos especialistas en estructuras colapsadas y ha ofrecido también un equipo de 10 forenses para apoyar en la identificación de cadáveres, que se desplazarán cuando así lo requieran las autoridades venezolanas.

Illa ha anunciado además que se reunirá esta misma tarde con entidades venezolanas presentes en Catalunya para interesarse por su situación y trasladarles el apoyo del Govern. "Quiero reiterar la solidaridad del gobierno de la Generalitat y del pueblo de Catalunya con Venezuela en unos momentos trágicos para este país", ha afirmado.

El anuncio ha tenido lugar durante la jornada "L'impacte dels fons Next Generation a Catalunya", que se celebra la mañana de este viernes en el Palau de Pedralbes, en la que Illa ha presentado los datos de captación de fondos europeos de la comunidad, que ascienden a 10.000 millones de eruos y connvierten a Catalunya como la comunidad autonómica que más fonds ha captado en todo el estado.

Una comunidad de 49.300 venezolanos

Según los últimos datos disponibles del Idescat de 2025, actualmente hay un total de 49.312 venezolanos residentes en Catalunya que conforman el 3,12% del total de la población extranjera en la comunidad. De este número, 27.050 son mujeres y 22.262 son hombres.

La ayuda anunciada por Illa se suma a la también anunciada esta mañana por parte del Ayuntamiento de Barcelona, quién ha manifestado esta mañana su “absoluto apoyo y solidaridad” con Venezuela. El consistorio anunció ayer una partida extraordinaria de 300.000 euros a ayuda humanitaria a Venezuela.

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Por el momento, el balance provisional de las autoridades venezolanas ya deja al menos 235 muertos y 4.300 heridos, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha calculado que existe una posibilidad del 42% de que las víctimas fatales oscilen entre 10.000 y 100.000.