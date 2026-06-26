Expertos fiscales piden aliviar las cargas sobre la vivienda: "España es el cuarto país de Europa con mayor presión fiscal"

La fiscalidad se ha convertido en uno de los aspectos que presionan el precio de la vivienda en España. Así lo defendieron los expertos reunidos en un evento organizado por Fedea, La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de España con motivo de la presentación del libro Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España, en la que su autor, Jaume Menéndez, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, reclamó revisar los impuestos que gravan la compra, la tenencia, el alquiler, la venta y la herencia de inmuebles. "No consiste en gravar menos, sino en gravar mejor", resumió.

La preocupación por la carga tributaria fue compartida desde el arranque de la jornada por Josep María Font, presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, que enmarcó el debate en un mercado tensionado por la falta de oferta, la subida de precios, el encarecimiento de la construcción y la inseguridad jurídica. "España soporta una presión fiscal muy importante, siendo uno de los países con mayor presión fiscal sobre la vivienda en Europa", advirtió durante la apertura del acto.

Menéndez planteó que la vivienda se ha convertido en un activo sometido a una cadena fiscal continua. Se grava cuando se compra, cuando se mantiene, cuando se alquila, cuando se vende y cuando se hereda. "La vivienda la podríamos denominar como un bien de uso, un activo patrimonial y una base imponible de múltiples tributos", señaló el autor durante su intervención.

Su análisis parte de una premisa: la fiscalidad no explica por sí sola el problema de la vivienda, pero sí condiciona el comportamiento de los agentes. "La fiscalidad evidentemente no explica por sí sola el problema, pero condiciona comportamientos, precios y decisiones de inversión", apuntó Menéndez. Por eso, añadió, la cuestión central no es únicamente cuánto se paga, sino qué efectos genera cada impuesto sobre la oferta, la movilidad residencial y la inversión.

En esa misma línea, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, situó el debate fiscal dentro de un problema más amplio de insuficiencia de oferta. "Tenemos un problema de oferta, fundamentalmente", señaló, antes de advertir de que el coste no procede solo de los impuestos explícitos, sino también de "las cargas, las cesiones" y otros "impuestos implícitos" derivados de la normativa. A su juicio, "es muy difícil construir barato cuando los costes son muy altos".

El autor ilustró esta carga con un caso real: una vivienda adquirida en el año 2000 por 90.000 euros y vendida en 2025 por 240.000 euros habría soportado, entre compra, tenencia y venta, casi 56.000 euros de coste fiscal. Es decir, una factura equivalente al 62% del precio inicial. A partir de ese ejemplo, Menéndez sostuvo que España se sitúa entre los países europeos con mayor imposición sobre la propiedad inmobiliaria. "Según los datos de la OCDE, es el cuarto país de la Unión Europea que tiene una presión fiscal de la vivienda más alta", afirmó.

La carga fiscal, además, no se limita a los tributos visibles. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, amplió el foco a tasas, cargas urbanísticas, plazos administrativos y costes indirectos que también terminan encareciendo la vivienda. "Es excesiva la carga fiscal, entendiendo por carga no solamente los impuestos que soporta, sino las tasas y cualquier otro tipo de carga, muchas de ellas procedentes de tipo urbanístico", afirmó. A su juicio, esa fiscalidad en sombra se paga también en forma de tiempo, inversión paralizada e incertidumbre para los promotores.

Menos impuestos a la compraventa

Una de las principales críticas de los presentes se dirigió al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el tributo que grava la compra de vivienda usada. Menéndez advirtió de su "efecto cascada": cada vez que un inmueble cambia de manos vuelve a tributar, de modo que el coste fiscal se acumula en el precio de la vivienda. El autor puso un ejemplo teórico: "Si un inmueble de 100 unidades monetarias se transmitiera cinco veces sin que hubiera beneficio entre comprador y vendedor, el precio acabaría elevándose hasta 146,9 unidades solo por la acumulación del impuesto. Incluso con una segunda transmisión, explicó, el coste pasaría de 108 a 116 unidades si se toma como referencia un tipo medio del 8%". Para corregir esa distorsión, Menéndez propuso estudiar la posibilidad de que el comprador pueda deducirse parte del impuesto ya pagado anteriormente por el transmitente.

Menos impuestos al alquiler y a la primera vivienda

El doctor también planteó cambios en el IVA. Una de sus propuestas pasa por crear un régimen específico para la promoción de vivienda destinada al alquiler. Según explicó, el IVA soportado por el promotor durante la construcción se convierte en muchos casos en un coste hundido que acaba repercutiéndose sobre el futuro inquilino.

La reflexión sobre el alquiler fue reforzada por Valentí Pich, economista y presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment del Treball, que alertó del efecto que puede tener la inseguridad regulatoria sobre los propietarios y los inversores. “Todo el ruido ambiental de proyectos, anteproyectos y opiniones sobre la labor social que tienen que hacer los propietarios de vivienda [...] retrae totalmente la inversión de particulares y de empresas en el mercado inmobiliario", sostuvo.

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Otra de las medidas defendidas fue aplicar, al menos de forma temporal, un tipo del 0% en obras de mejora y eficiencia energética. Menéndez vinculó esta propuesta a las exigencias europeas en materia de certificación energética, que obligarán a muchos propietarios a acometer reformas de elevado coste en los próximos años. En el caso de la adquisición de primera vivienda, el autor abrió la puerta a un tipo reducido de entre el 4% y el 5%, pero rechazó que el criterio principal sea la edad. "El problema no es si tiene 32 o 39 años, sino si accede por primera vez a la compra de su vivienda habitual", defendió.