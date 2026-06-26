El detalle de la jornada laboral que muchos trabajadores desconocen y que puede acabar en despido

Hay una idea muy extendida entre muchos trabajadores: que cumplir el horario y la jornada laboral consiste simplemente en salir del centro de trabajo a la hora fijada. Sin embargo, la normativa laboral española introduce un matiz que puede marcar la diferencia en determinados conflictos entre empresa y empleado. No se trata de una reforma reciente ni de una nueva obligación, sino de una previsión que lleva años recogida en el Estatuto de los Trabajadores y que los tribunales han ido interpretando caso por caso.

La ley no castiga la puntualidad, ni podría hacerlo. Lo que sí puede tener consecuencias disciplinarias es dejar de prestar servicios antes de que finalice realmente la jornada con el único objetivo de abandonar el centro justo a la hora prevista. La diferencia parece pequeña, pero desde el punto de vista jurídico no lo es.

Lo que dice realmente el Estatuto de los Trabajadores

El artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que el tiempo de trabajo debe computarse de forma que al comienzo y al final de la jornada la persona trabajadora se encuentre en su puesto de trabajo. Es decir, la referencia legal no es únicamente la hora a la que se cruza la puerta de la empresa, sino el tiempo durante el que se presta trabajo efectivo.

Esto significa que salir a la hora fijada no constituye por sí mismo ningún incumplimiento. El problema aparece cuando un trabajador deja de atender sus funciones un tiempo antes –apagando el ordenador, abandonando el puesto o iniciando el cambio de ropa antes de tiempo, por ejemplo– para poder marcharse exactamente cuando marca el reloj.

No es una ley nueva ni un despido automático

Conviene aclarar otro aspecto que ha generado confusión en los últimos días. Esta regulación no es nueva. El criterio sobre el cómputo de la jornada lleva años formando parte de la legislación laboral y no responde a ninguna reforma reciente.

Además, un comportamiento de este tipo no implica automáticamente un despido disciplinario. La empresa debe valorar las circunstancias concretas de cada caso y, si decide sancionar, deberá acreditar los hechos y respetar los principios de proporcionalidad previstos en la normativa laboral y, en su caso, en el convenio colectivo aplicable.

La jurisprudencia también ha insistido en que no todas las situaciones son iguales. Aspectos como el uso obligatorio de uniforme, el relevo entre turnos, el fichaje, el cierre de caja o determinadas tareas de finalización del servicio pueden recibir un tratamiento distinto dependiendo de la actividad y del convenio colectivo.

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En definitiva, salir del trabajo a la hora prevista sigue siendo un derecho del trabajador. Lo que la legislación diferencia es otra cuestión: una cosa es terminar la jornada cuando corresponde y otra distinta dejar de trabajar antes para poder abandonar el centro exactamente a esa hora. Ese matiz, aunque a menudo pase desapercibido, es el que explica por qué algunos conflictos laborales pueden acabar derivando en una sanción disciplinaria cuando existe un incumplimiento acreditado de la jornada efectiva.