Catalunya supera los 10.000 millones en fondos Next Generation y se consolida como la comunidad que más dinero ha recibido de estas ayudas europeas

10.000 millones de euros. Es la cifra que Catalunya acaba de superar en la recaptación de fondos europeos Next Generation, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Lo hace por primera vez desde que se lanzaron estas ayudas en 2021, según datos del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, lo que consolida a la comunidad como el territorio que más recursos de este programa ha absorbido en todo el Estado, por delante de Madrid y Andalucía.

"Si hoy Seat fabrica el primer coche eléctrico europeo, y si hoy Ebro ha salvado miles de trabajos en el sector automovilístico es gracias a que ambas recibieron más de 527 millones de euros de estos fondos" ha recalcado el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha sido el encargado de inaugurar la jornada "L'impacte dels fons Next Generation a Catalunya" que ha tenido lugar este viernes en el Palau de Pedralbes.

Más allá del liderazgo en los fondos, Illa ha trasladado que también quiere consolidar a Catalunya como la región que lleve la delantera en el diseño de los presupuestos europeos. "Defendemos una financiación con las regiones en el centro, con gobernanza multinivel y la participación de los gobiernos regionales en el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de las inversiones" ha dicho Illa.

Distribución de las cifras

El acto, que se alargará durante toda la mañana, será clausurado por la consellera d'Economia, Alícia Romero, junto a Eduardo Aguilar, director general de Análisis Económico del Ministerio de Economía y contará con la participación de representantes de la Comisión Europea, entre ellos Manuel Szapiro, director de la Representación de la CE en Barcelona, y Carlos Torrecilla, del Joint Research Centre.

Y a la lista de ejemplos citados como beneficiarios de los fondos Next Generation, el president ha añadido la reindustrialización o la transformación de las infrastructuras como las de Rodalies. En concreto, fuentes de la Generalitat han trasladado que de esos 10.000 millones, 9.345 millones ya han llegado a manos de más de 262.321 beneficiarios catalanes: 191.216 particulares, 67.829 empresas, 2.174 entidades sin ánimo de lucro, 735 corporaciones locales y 367 centros de investigación y formación, entre otros colectivos.

Por ámbitos, el grueso de la inversión ha ido a parar al tejido económico y al conocimiento —4.100 millones en I+D+i, servicios, industria y sector primario—, seguido de infraestructuras —3.924 millones en movilidad, energía, agua, medio ambiente y conectividad digital— y de desarrollo social y cultural, con 1.320 millones en ámbitos que van desde la economía social y la educación hasta el fomento de la lengua catalana y el sistema sanitario.

Impacto en el tejido empresarial

A las cifras, César Cantalapiedra, socio director de finanzas públicas en Analistas Financieros Internacionales ha destacado que el impacto de estos fondos en las empresas es "enorme", hasta el punto de que las beneficiarias han experimentado un "crecimiento del 7% tras captar las ayudas" y "han creado un 15% más de empleo".

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A su vez, los fondos han llegado por cuatro vías: 4.605 millones en convocatòries en concurrencia (incluyendo 604 millones del kit digital y consulting), 4.076 millones mediante conferencias sectoriales asignadas a la Generalitat, 1.005 millones en licitaciones estatales ejecutadas en Catalunya y 494 millones en concesiones directas a entidades catalanas.