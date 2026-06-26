CaixaBank nombra a Jordi Soldevila nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado, en su reunión de este viernes, el nombramiento de Jordi Soldevila como director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad y su incorporación al comité de dirección, en sustitución de Mª Luisa Martínez Gistau. El banco ha señalado que "la efectividad de esta incorporación está pendiente de verificación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo".

Por su parte, Jordi Soldevila ha señalado que asume este nuevo reto "con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de la actividad y contribuir al crecimiento de la entidad, dando continuidad al trabajo realizado en los últimos años". Asimismo, ha subrayado la importancia estratégica de la Comunicación y las Relaciones Institucionales como "palancas clave para el posicionamiento y la reputación de la entidad”.

Soldevila se había desempeñado hasta el momento como consejero delegado de BuildingCenter y director de Real Estate de Activos Adjudicados de CaixaBank. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por IQS y cuenta con formación directiva en IESE. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el grupo CaixaBank, lo que le proporciona un profundo conocimiento de la organización, su negocio y el sector financiero e inmobiliario. A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintas responsabilidades en el ámbito del desarrollo corporativo y negocio inmobiliario, participando en procesos clave de transformación y crecimiento de la entidad. Asimismo, forma parte de diversos consejos de administración del sector.

Para suplir la ausencia de Soldevila, el hasta ahora director general de BuildingCenter, Borja Kaiser, ha sido nombrado consejero de la compañía, estando previsto su nombramiento próximamente como consejero delegado en el consejo de administración de BuildingCenter.

La directora saliente, María Luisa Martínez Gistau, había ocupado el cargo durante 25 años, de los cuales 10 incluyeron un puesto en el comité de dirección de la entidad. Martínez Gistau ha afirmado encarar "con ilusión esta nueva etapa, donde cierro un ciclo profesional en la entidad". De la misma manera, ha expresado que ha adquirido "una gran experiencia que le permitirá afrontar nuevos retos profesionales en otros sectores” durante el cuarto de siglo que ha pasado en CaixaBank.

La entidad ha apuntado que Martínez Gistau seguirá vinculada a la dirección de Comunicación durante los próximos meses, con el fin de facilitar el proceso de transición "de una forma ordenada" a las nuevas funciones de Jordi Soldevila. "El Consejo de Administración ha expresado su más sincero agradecimiento a Mª Luisa Martínez Gistau por su destacada contribución al desarrollo de la entidad durante su trayectoria al frente de la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales", ha añadido CaixaBank.