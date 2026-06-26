El 22% de la vivienda en alquiler en el centro de Barcelona son pisos turísticos

La emergencia habitacional que viven municipios como Barcelona se debe a una oferta de pisos muy inferior a la demanda. Esta situación es especialmente preocupante en el centro de la capital catalana: el 'Informe anual' del Banco de España presentado este mismo viernes apunta que hasta el 22,2% de las viviendas en alquiler en la zona más turística de Barcelona son pisos turísticos. En el resto de la ciudad, la proporción de pisos orientados a visitantes caen al 4%.

Otras ciudades españolas que comparten este diagnóstico en su centro histórico son Málaga (con un 44% de pisos turísticos en la zona más turística y un 28% en el resto de la ciudad), Las Palmas (con un 26% en el centro y un 12% en el resto del municipio) o Sevilla, donde hay un 44% de pisos turísticos en sus zonas más turísticas y un 12% en el resto de la ciudad. En el centro de Madrid los pisos turísticos representan un 14%, mientras que en el conjunto de la ciudad son un 2%.

Es uno de los datos más llamativos de un informe que han presentado el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, junto al economista del organismo David López-Rodríguez. El documento revisa la evolución económica española pero se ha centrado en particular en el aspecto de la vivienda.

López-Rodríguez ha desgranado algunos de los aspectos más preocupantes de la situación actual de encarecimiento de la vivienda. Según ha expuesto, si en 2007 el 41% de las personas que accedían a vivienda en propiedad eran jóvenes de entre 18 y 35 años, este porcentaje ha caído drásticamente hasta el 22% de la actualidad.

Los datos del Banco de España muestran cómo en los últimos 40 años la renta real de los hogares españoles se ha multiplicado por 1,8, pero en el mismo tiempo el precio real de la vivienda lo ha hecho por 3,5, lo que dificulta la compra. En Europa este encarecimiento no es tan acusado: los hogares han multiplicado su renta por 1,6, mientras que el precio de la vivienda se ha multiplicado por 1,8.

El organismo ha ofrecido otros dos datos que retratan la difícil situación del mercado inmobiliario. Por una parte, el alquiler medio en porcentaje sobre la renta neta es de un 29% en toda la provincia de Barcelona, mientras que en las demarcaciones de Girona y Tarragona la cifra baja al 23% y en Lleida no llega al 20%.

El problema se ve agravado por la escasez de parque público de vivienda en España, con sólo un 1,5% de los pisos. Sólo Portugal tiene una proporción menor. Lidera el ránking Países Bajos con un 34% de pisos públicos, y quedan por encima de España países como Francia (14%), Estados Unidos (3,6%), Alemania (2,6%) e Italia (2,4%). Catalunya está en el 3,1%.

Durante la presentación del informe, que ha tenido lugar en la sede barcelonesa del Banco de España, se ha insistido en que el problema clave del sector es la falta de oferta. Para ello, el organismo reclama más agilidad a las administraciones públicas, alerta de la precaria salud de las empresas del sector y avisa de la falta de mano de obra.