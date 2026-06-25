De cobrar 1.600 euros en España a ganar más de 3.000 en Alemania: la historia de Salva, un electricista que ha vuelto para montar su empresa

Salva Orellana es electricista, electromecánico y especialista en fotovoltaica. Natural de Sevilla, ha decidido emprender y crear su propia empresa de instalación solar en España después de un par de años trabajando, formándose y ahorrando en Alemania. "Lo que yo pensaba que iba a poder ahorrar para 2030 lo ahorré en 2025", asegura en una entrevista en el Sector Oficios Podcast de Youtube.

Salva cuenta que empezó a trabajar muy joven. Su madre murió de cáncer cuando él aún no había cumplido los 18 años y su padre cobraba una pensión mínima. "Con 17 años me vi que mi padre no podía tirar con los dos, entonces me puse a currar", relata.

Primero pasó por la hostelería, aunque pronto decidió formarse en electromecánica. Compaginaba las clases con el trabajo en talleres. "Al salir me comía el bocadillo en el coche e iba al taller a currar", recuerda. Con el tiempo fue ganando responsabilidad hasta convertirse en jefe de taller. Pero, pese a tener oficio y experiencia, sentía que había tocado techo.

El salto a la electricidad

Casi por casualidad, los cables y la electricidad le despertó la curiosidad, decidiendo dar un giro laboral y empezar a formarse y a trabajar en el sector industrial. Se especializó en cuadros eléctricos, automatización e instalaciones trifásicas. Más tarde descubrió la fotovoltaica en un proyecto compartido con instaladores solares. "Mis nociones de fotovoltaica eran nulas", admite. Pero decidió invertir en formación: un curso privado de unos 3.000 euros y la certificación como instalador.

El doble de sueldo en Alemania

La oportunidad de irse a Alemania apareció gracias a un compañero alemán que conoció durante su formación en fotovoltaica en Sevilla. Aquel contacto acabó montando una empresa de instalaciones solares en su país y le ofreció trabajo, "prácticamente el doble de lo que ganaba en Sevilla. Al mes siguiente estaba haciendo las maletas", cuenta Salva.

La diferencia económica fue notable. En España, asegura, ganaba unos 1.600 euros. En Alemania, el primer mes, trabajando solo 15 días, cobró 2.200. Después pasó a moverse entre 3.000 y 3.200 euros al mes, dependiendo de las horas.

Una de las grandes diferencias que señala está en la forma de entender la fotovoltaica. En España, dice, muchas instalaciones se plantean con un enfoque más simple: montar paneles, inversor y gestionar los papeles. En Alemania, en cambio, el cliente suele buscar un ecosistema más completo.

Para Salva, el ahorro es solo una parte de la ecuación. "El ahorro es una consecuencia de la fotovoltaica, pero el motivo principal es la independencia energética", sostiene.

Emprender en España

El plan inicial no era volver tan pronto. Salva y su pareja se habían marcado el año 2030 como horizonte para regresar a España con una hucha de entre 10.000 y 12.000 euros. Sin embargo, el hecho de poder ahorrar más de lo imaginado y lo bien que le empezaron a funcionar las redes sociales le empujaron a regresar.

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En su primer mes como autónomo en España ya ha conseguido igualar su sueldo en Alemania, explica. Facturó 10.833 euros y consiguió un beneficio final neto de 3.275 euros tras restarle gastos e impuestos. Eso sí, en Alemania trabajaba entre 6 y 7 horas diarias y ahora, como autónomo, dedica unas 10 horas al día y con más riesgo. Es por ello que el emprendedor lanza una pregunta a sus seguidores: ¿Merece la pena emprender en España o es una locura?