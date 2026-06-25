Pronovias pasa formalmente a manos de Cap Capital

Un nuevo capítulo en la historia de Pronovias está en marcha. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la emblemática empresa catalana de moda nupcial es desde este martes propiedad del fondo Cap Capital, después de que se confirmara ante notario la compraventa de su unidad productiva y de todo su perímetro.

Cap Capital fue elegido para quedarse con la unidad productiva por el administrador concursal de Pronovias, FTI, después de que la firma de moda solicitara en enero el ‘prepack’ concursal. Este procedimiento consiste en buscar un comprador antes de la declaración formal de concurso de acreedores. El juzgado mercantil número 9 de Barcelona ratificó esta decisión, tras un procedimiento de venta en el que mostraron interés la catalana Desigual y el fondo californiano Enduring Ventures.

El nuevo propietario se hizo con Pronovias tras comprometerse a llevar a cabo una ampliación de capital que rondará los 10 millones de euros, según fuentes cercanas al procedimiento, y tras haberse comprometido a mantener la unidad productiva durante un plazo mínimo de tres años.

Vínculo con el condenado Luis Sans

La firma ante notario y el fin del proceso llega tras unas semanas de polémica por la publicación en 'El Confidencial' de la noticia de que el empresario Luis Sans Huecas mantiene vinculación con el fondo Cap Capital. Sans fue condenado a prisión por su gestión fraudulenta de iDental, que vio cómo sus 24 centros cerraron dejando a decenas de miles de perjudicados. El empresario, junto a otros dos propietarios de la empresa, fue condenado inicialmente a cinco años de cárcel, que se redujeron a tres y medio tras la apelación.

Fuentes que han seguido el cambio de manos de Pronovias han admitido a EL PERIÓDICO que Sans tiene relación con Cap Capital, aunque desconocen si "directa o indirecta". Según afirman, la solvencia de FTI está contrastada, y lanzan una pregunta en referencia a la condena de Sans por su gestión en iDental: "Eso es el pasado; ¿la gente no se puede redimir?".

Interrogados por este particular, fuentes del comité de empresa de Pronovias negaron ningún tipo de preocupación. "Hemos estado muy mal, han sido meses de mucha inquietud y nos hemos visto al borde del precipicio", explica un portavoz de los trabajadores. "Hoy estamos con mucha ilusión", añade.

Cap Capital deberá tratar de hacer rentable una compañía que cuenta con 300 trabajadores y 47 tiendas propias, 26 de ellas en España, y que es un icono en el sector de la moda catalana. En 2025, Pronovias vio cómo su facturación caía de 104 a 88 millones de euros y su resultado bruto de explotación reflejaba pérdidas de 9 millones.

Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa han apuntado a este diario que a pesar de esa cuenta de resultados en negativo, Pronovias tiene actualmente una deuda pequeña, está al día de pagos con la Seguridad Social y Hacienda y también con los salarios de los trabajadores.

Pronovias iniciará de la mano de Cap Capital una nueva etapa de su historia, que arrancó en 1922 con una tienda de encaje y bordados llamada El Suizo y fundada por el primer Alberto Palatchi de la saga de emprendedores. Su hijo Alberto Palatchi Ribera, fundó Pronovias en 1964, y con su venta pasó a tener una de las principales fortunas de Catalunya.